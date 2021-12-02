Люди с ВИЧ будут получать помощь криптовалютой, а поможет в этом цифровое искусство

Тема распространения ВИЧ остается одной из самых острых в мире и в России, и чтобы помочь людям с положительным ВИЧ-статусом, 1 декабря, во всемирный день борьбы со СПИДом, запускается благотворительный NFT* проект — Red Ribbon Gang. Это цифровое искусство, на вооружении которого пиксельные персонажи.

Проект Red Ribbon Gang взял за основу цифровых панков — CryptoPunks. Этот арт-проект в свое время придумали владельцы компании Larva Labs, Мэтт Холл и Джон Уоткинсон. Идея создания странных цифровых персонажей появилась у них в 2017 году под влиянием лондонской панк-сцены. Так появилась странная коллекция 8-битных пиксельных изображений размером 24х24 дюйма, каждое из которых было уникальным.

В настоящее время общая стоимость коллекции криптопанков превзошла отметку в 1 млрд долларов.

Red Ribbon Gang состоит из 10.000 сгенерированных Red Ribbon Punks с красными ленточками, и 370 артов знаменитостей, чья жизнь связана с ВИЧ (Чарли Шин, Рудольф Нуриев, Джиа Каранджи, Фредди Меркьюри и др). Арты звезд рисуют художники со всего мира, многие из них ВИЧ-положительные. Все персонажи представлены в соответствии с гендерным и расовым равновесием.

Арты будут реализованы на NFT платформе OpenSea, 100% выручки от первичных продаж а также 8% с продаж на вторичном рынке пойдут в Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР», Старт продаж произойдет 1 декабря.

Основной миссией в проект, команда крипто-энтузиастов Digital Mob, при поддержке фонда СПИД.ЦЕНТР, закладывают привлечение внимания к новому фронту глобальной эпидемии, а также сбор средств для организаций, которые способны повлиять на ситуацию с ВИЧ в регионах со значительным приростом.

Как получить персонажа из Red Ribbon Gang?

Одного из 10 000 случайно сгенерированных персонажей Red Ribbon Punks можно будет купить по фиксированной цене 0,01 ETH на OpenSea. https://opensea.io/collection/redribbongang

Арты будут выкладываться порциями по 1000 NFT в день, в течении 10 дней. Это сделано для того, чтобы те, кто раньше всех понял ценность проекта, не получил монополию при розыгрыше знаменитостей.

Вы также можете получить одного из персонажей, приняв участие в AIRDROP, бесплатной раздаче 1000 токенов, организованной командой Digital Mob. Для этого Вам нужно заполнить форму на официальном сайте проекта.

Как получить арт знаменитости?

Арты знаменитостей невозможно купить, — они будут разыграны среди всех держателей Red Ribbon Punks. Каждый день в течении года будет разыгрываться 1 арт знаменитости. Еще пять артов будут разыграны дополнительно.

Шанс выиграть арт знаменитости повышается при наличии большого количества базовых Red Ribbon Punks. Чтобы уровнять шансы всех желающих, мы ограничили максимальные бонусы за так называемый Stacking. Читайте подробнее на официальном сайте проекта.

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*NFT (Non-Fungible Token), это уникальный токен на блокчейн, своего рода идентификатор права на собственность. Это вид нового коллекционного цифрового актива, которым больше никто не владеет, а право вашей собственности легко могут проверить все желающие.

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