«M4»: премьера нового трека ZAUR & MEIRINKITO

На всех цифровых платформах состоялась премьера нового трека: «М4» — динамичная новинка от ZAUR & MEIRINKITO в стиле пацанской лирики, которая значительно отличается от предыдущих работ артистов.

Наполненный амбициями, уличной эстетикой и любовью к скорости, трек «M4» рассказывает о готовности главного героя рисковать ради достижения своих целей, даже если это противоречит правилам.

В каждой строчке чувствуется дух свободы и авантюризма, а каждая нота излучает неукротимую энергию и жажду жить по максимуму и без тормозов, что делает песню актуальной для слушателей всех поколений:

«М4, мчу Баку — Москва,

Номер передали всем постам.

Левый ряд не знает тормоза,

Всех своих обнял, и по газам!»

⁩ZAUR & MEIRINKITO — представители современной поп и хип-хоп музыки, ранее подарившие поклонникам множество ярких композиций. Каждая из работ перспективного дуэта находит свой отклик в сердцах многих слушателей — например, трек «Как же ты хотела» дошел до 79 места в чарте VK и набрал около 8 миллионов прослушиваний.