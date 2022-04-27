Madfors выпустили сингл «Неравный бой»

Сингл «Неравный бой» — это намеренная недосказанность, призыв к размышлениям и место для свободных интерпретаций.

Группа Madfors обращается к слушателю на эмоциональном уровне: место четкой трактовки идеи занимают символы и метафоры, которые скрываются за словами и мелодией.

«Эта песня появилась оформилась зимой и по плану должна была выйти следующей, однако сейчас она внезапно приобрела новые смыслы, которыми мы хотим поделиться. С одной стороны, музыка — не в повестке дня, с другой — она призвана помогать в трудные времена», — комментирует Sam.

MADFORS — российская группа, исполняющая альтернативный рок. Проект был создан Аней Потемкиной, Sam, в 2021 году, в нём принимают участие Александр Аверьянов, экс-барабанщик «Ночных Cнайперов», и Егор Аверьянов, гитарист Artik & Asti.

Ранее группа выпустила релизы: «Мама, я падаю вниз», «Курс на Эльбрус», «Порой» и «Дождь». Клип на первый трек собрал более миллиона просмотров на Youtube и во «ВКонтакте», а второй и третий синглы попали в рок-подборки Spotify и Яндекс.Музыки. В поддержку релизов группа проводит творческие активации и конкурсы. Так, при выходе трека «Порой» группа создала серию граффити в разных городах России, а к «Дождю» провела конкурсы на розыгрыш мерча совместно с вузами Петербурга.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.