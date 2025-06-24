Магия звука в самом сердце столицы

Невероятный вечер прошёл в роскошном танцевальном ресторане BERIOT! Это был вечер, наполненный магией музыки, яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.
Звёздный состав вечера впечатлил всех присутствующих: Максим Завидия, SKRIMER & NAIREX, Sandra TOP, Дима Корсо, АЙКИ, MARKO, Netsignala, Константин Грачев, Влад Зотов & MONOVIKA, Kineli & Zhiro, Gidayyat, X4, Special Guest. Особый восторг вызвали латиноамериканские ритмы Eduardo Ross, а его новая композиция зажгла весь зал.
Праздничное настроение вечера дополнил особенный повод — день рождения Ирины Есиной, ведущей телеканала RUSSIAN MUSICBOX. Все артисты тепло поздравили именинницу, создав по-настоящему душевную атмосферу.
Неожиданным сюрпризом стало выступление Гии Гагуа — народного артиста России, известного юмориста и шоумена, который добавил вечеру особый шарм и яркие эмоции.
MUSICBOX PARTY — это больше, чем просто вечеринка. Это путешествие в мир музыки, где каждый момент наполнен магией, а каждая нота — энергией.