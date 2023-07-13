Майор Гром, Три богатыря и другие герои семейных фильмов – на фестивале российского кино в Бишкеке

С 14 по 16 июля в Бишкеке, в кинотеатре «Ала-Тоо» пройдут Дни российского кино под брендом Russian Film Festival. Программа мероприятия включает комедийные, приключенческие и анимационные фильмы. ​​​​​​​

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Мероприятие под брендом Russian Film Festival в Киргизии состоится уже в третий раз. В прошлом году Дни российского кино собрали более 1,5 тысячи зрителей. Показы фильмов организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Любители комиксов смогут оценить новую историю из киновселенной Bubble – «Гром: Трудное детство», фильм-приквел к картине «Майор Гром: Чумной доктор», вышедшей в 2021 году. В основе сюжета лежит серия комиксов издательства Bubble Comics. История про неподкупного полицейского, который борется с преступностью на улицах Петербурга, стала хитом за рубежом. В июле 2021 года «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netflix, где уже на следующий день возглавил международный топ фильмов, а затем попал в ТОП-10 в 80 странах.

Порцию смеха и хорошего настроения гарантируют комедии «Родители строгого режима» про перевоспитание мэра города, и «Я худею». Юные зрители смогут погрузиться в мир захватывающих приключений на сеансах мультфильмов «Чинк: Хвостатый детектив» и «Три богатыря и Конь на троне» (вошел в ТОП-10 самых кассовых фильмов в российском прокате по итогам 2022 года).

Программа Дней российского кино в Киргизии:

«Гром: Трудное детство» (реж. Олег Трофим, 2023) – предыстория майора Игоря Грома, который борется с преступностью на улицах Петербурга. События «Трудного детства» происходят за 20 лет до сюжета «Чумного Доктора». Юный Игорь Гром ищет варианты срочно заработать большую сумму и ввязывается в сомнительную авантюру на пару с другом Игнатом. Тем временем его отец вместе с будущим начальником петербургской полиции Фёдором Прокопенко охотится за боссом криминального мира по прозвищу Анубис. В главных ролях Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников и другие. В начале 2023 года на фестивале Bubble Comics Con был анонсирован новый фильм «Майор Гром: Игра».

«Родители строгого режима» (реж. Никита Владимиров, 2022) – комедия про перевоспитание. Родители устали стыдиться поступков своего сына, который также является и мэром их города, а в народе у него устойчивая репутация «хапуги». Узнав, что проворовавшийся мэр собрался баллотироваться на второй срок, мама и папа решают не дожидаться, когда за сыном «придут», а «посадить» его самим – так уединённый лесной домик на окраине городка превратится в режимный объект, где родители попытаются исправить педагогические ошибки и наставить мэра на истинный путь. В главных ролях – Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук.

«Я худею» (реж. Алексей Нужный, 2018) – народная комедия о гармонии с собой. В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье. В главных ролях Александра Бортич, Ирина Горбачева, Роман Курцын и другие.

«Чинк: Хвостатый детектив» (реж. Григорий Вожакин, 2022) – полнометражный анимационный фильм совместного производства студии «Союзмультфильм» и компании «Magic Factory», основанный на мультсериале «Тайны медовой долины» и сочетающий в себе два популярных жанра – детектив и комедию. Картина произведена в сопродюсерстве с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Фонда Кино. По сюжету мудрая сова-детектив Софи и ее бессменный помощник бельчонок Чинк берутся за расследование очень загадочного дела. Им и их друзьям, жителям цветущей Медовой Долины предстоит сразиться с суперпреступником, чтобы предотвратить кражу и уничтожение Золотого Улья – артефакта, который по легенде контролирует хорошую погоду в Долине.

«Три богатыря и Конь на троне» (реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, 2021) – полнометражный анимационный фильм про приключения трех богатырей и коня Юлия. Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Но долго так продолжаться не может. И как всегда, за дело берутся три богатыря.

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