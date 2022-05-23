«Майские грезы»: Фонд Ruarts представляет выставочный проект выпускников кураторской молодежной программы «Каскад»

Фонд Ruarts представляет выставочный проект выпускников кураторской молодежной программы «Каскад». Выставка «Майские грезы» посвящена осмыслению интимных переживаний.

Игорь Вулох. Без названия. 1963

Иван Найнти. Из серии «01». Часть 2. 2017

Андрей Кирсанов. Матфей. 1990

Ольга Кройтор. Без названия. 2015

Александр Слюсарев. Без названия. 1994

Понятию «интимности» сложно дать единое определение, поскольку каждый человек осознаёт его сквозь призму личного восприятия. Создание этой выставки — попытка молодых кураторов сформулировать такое определение, собрав мысли и высказывания художников разных поколений.

Во времена нестабильности и неопределенности настоящее часто воспринимается через переосмысление прошлого. Воспоминания, хранящие пережитый опыт, который помогает справляться с трудностями, становятся способом поиска ответов. Они могут быть размытыми, нечёткими, отрывочными: жизнь города, образ девушки, картинка из детства… В «Поэтике пространства» французский философ Гастон Башляр даёт новое определение «грёзам», которое дополняет концепцию интимного. Грёзы — это не сон, а пробуждение бытия через индивидуальный опыт. Обращение взгляда в прошлое раскрывает неисчерпаемый источник образов ушедшего. Вспоминая пережитое, мы смотрим на себя со стороны, наполняясь спокойствием.

В мире не существует универсального места для воспоминаний — они живут в сознании, трансформируясь со временем. «На выставке представлены работы, часть которых создавалась задолго до нашего рождения и была чьим-то личным высказыванием. Теперь с их помощью мы говорим сами, а старые интерпретации и смыслы ощущаем как фантомные», – размышляют выпускники «Каскада».

«Вместе с фондом Ruarts мы поставили перед собой цель — раскрыть его коллекцию с новой стороны. Для этого мы выбрали 21 произведение середины ХХ — начала ХХI века, каждое из которых по-своему формулирует понятие интимности в момент ностальгических переживаний. Наша история о сокровенном и личном начинается с работы Марата Морика «360», отражающей многослойность воспоминаний, и заканчивается видео-артом «Вечные ценности» Глеба Глонти и Михаила Мясоедова, приоткрывающим завесу тайны над коллекцией фонда».

Выставка работает с 27 мая по 12 июня.

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