Исполнительница хита «Знаешь ли ты» – певица МакSим – станет хедлайнером фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму. Бесплатная регистрация зрителей открыта на tavrida.art до 25 июля.

«Я еду на «Таврида.АРТ», и это здорово! Знаю, что это место наполнено невероятной атмосферой. Я уже вижу: берег Черного моря, тысячи участников и зрителей. Хочется вдохновить ребят и помочь им поверить в свои силы», – сказала МакSим. Обладательница более 15 статуэток «Золотой граммофон», многочисленных премий MTV, МУЗ-ТВ, RU.TV, Music Box, Billboard и других наград выступит на «Таврида.АРТ» 18 августа и закроет фестиваль. Вместе с участниками и зрителями фестиваля певица исполнит любимые хиты.

В 2022 году «Таврида.АРТ» вновь пройдёт в формате фестиваля фестивалей и объединит на одной площадке более 300 событий. 16 августа хедлайнером станет Баста, а 17 августа на главной сцене выступит Лолита. Кроме того в лайнапе заявлены: UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, группы «Фабрика» и «Корни», HARU, Хабиб, Александр Панайотов, ST, Burito, Антон Токарев, Гарик Зебелян, Александр Иванов и группа Рондо. В число музыкальных событий также войдут: Шоу резидентов; этно-трибьют «Иванушкам International»; шоу-признание молодых музыкантов творчеству Ларисы Долиной «Народный артист»; концерт «Джаз-100» с участием квинтета Игоря Бутмана.

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