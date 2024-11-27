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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Максим Заяц отметил день рождения в кругу друзей и коллег

editor
By editor
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максим заяц
Фото © Эля Магеррамова

Концертом в клубе Life Pub по уже давно сложившейся традиции отметил свой день рождения музыкант, солист группы «Нетанцы» Максим Заяц.

В программу концерта вошли как музыкальные новинки группы, так и давно полюбившиеся слушателю песни.

Также своими выступлениями порадовали гостей вечера группа Spirt FM, Сергей Яковлев (группа «По-живому»), Дмитрий Нестеров, Владимир Брилев, CHESS, Анастасия Неонова, Мария Алира Фатеева, Palatov, Эдуард Карпачов и Поля Ива.

Одним из сюрпризов и самым трогательным моментом вечера стала премьера песни «Настанет новый день». Ее автор, Alex-ike, посвятил свою новую композицию Максиму, а в записи трека приняли участие друзья и коллеги исполнителя.

Сам Максим Заяц говорит, что встречать день рождения на сцене — настоящее удовольствие, которое делает праздник интереснее и ярче.

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