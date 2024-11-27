Максим Заяц отметил день рождения в кругу друзей и коллег

Концертом в клубе Life Pub по уже давно сложившейся традиции отметил свой день рождения музыкант, солист группы «Нетанцы» Максим Заяц.

В программу концерта вошли как музыкальные новинки группы, так и давно полюбившиеся слушателю песни.

Также своими выступлениями порадовали гостей вечера группа Spirt FM, Сергей Яковлев (группа «По-живому»), Дмитрий Нестеров, Владимир Брилев, CHESS, Анастасия Неонова, Мария Алира Фатеева, Palatov, Эдуард Карпачов и Поля Ива.

Одним из сюрпризов и самым трогательным моментом вечера стала премьера песни «Настанет новый день». Ее автор, Alex-ike, посвятил свою новую композицию Максиму, а в записи трека приняли участие друзья и коллеги исполнителя.

Сам Максим Заяц говорит, что встречать день рождения на сцене — настоящее удовольствие, которое делает праздник интереснее и ярче.