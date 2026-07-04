Маленькие коллажи — большие полотна: Иван Найнти в Ruarts

Галерея Ruarts открывает персональный проект Ивана Найнти с интригующим названием «10×17». В новой серии художник полностью уходит в абстракцию, исследуя цвет, ритм и почти терапевтическую силу чистого визуального переживания. Коллаж остаётся его главным инструментом, но теперь он служит основой для масляной живописи — и это важный шаг в эволюции автора.

Главный катализатор перемен — Рио-де-Жанейро, где Найнти провёл 2023–2024 годы. Жаркое солнце, тропические краски, визуальный хаос и энергия бразильского мегаполиса разрушили его прежнюю сдержанную монохромность и повествовательную манеру. На смену пришёл чистой воды интерес к цвету как первооснове, а образы окончательно ушли в абстрактное поле.

Название выставки — не просто цифры, а прямая отсылка к формату набросков в скетчбуке: 10 на 17 сантиметров. Эти крошечные коллажи стали своеобразной лабораторией — именно в них художник искал точные цветовые балансы и пластические решения, чтобы затем масштабировать их до больших холстов и графических листов. Тесная рамка заставила его быть предельно собранным, а найденные композиционные ходы позже переносились в цифровую среду, где обрастали новыми слоями и деформациями.

Выставка «10×17» — четвёртый персональный проект Найнти в Ruarts. Предыдущие — «Смерть цветов» (2018), «Багаж» (2021) и проект «Атом» (2024) в Фонде Ruarts, посвящённый родному для художника городу Протвино и его научному наследию.

Иван Найнти родился в 1990 году в Протвино, по образованию инженер-программист и графический дизайнер. Он начал творческий путь в 2007-м с граффити и плёночной фотографии, став одним из заметных представителей «уличной волны». Сегодня в его арсенале — муралы, коллажи, ассамбляжи из найденных предметов, иллюстрация и собственные зины. Работы художника находятся в Музее Москвы, Московском Манеже, Фонде Ruarts, ЦСИ «Винзавод», греческом Copelouzos Family Art Museum, а также в частных коллекциях России, Европы, Англии, Пуэрто-Рико и Бразилии. Новая выставка обещает стать ярким событием сезона — чистый цвет, освобождённый от сюжета, и энергия южного солнца, переплавленная в холсте.