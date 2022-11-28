Государственный академический Малый театр России и Департамент культуры Министерства обороны РФ подписали соглашение о сотрудничестве.

В новом сезоне Малый театр запустил новый проект — «Диалог времен. По страницам истории», целью которого является просмотр исторических спектаклей Малого и последующее его обсуждение молодым поколением зрителей и приглашенными политологами и историками с участниками постановки (исполнителями главных ролей и режиссером). На сегодняшний день прошло две подобных встречи — после просмотра спектаклей «Большая тройка (Ялта 45)» и «Петр I».

Гостями были студенты ведущих вузов Москвы, в том числе курсанты. Среди приглашенных также был директор Департамента культуры Минобороны России Артем Владимирович Горный. По итогам этих встреч было принято решение о начале сотрудничества.

24 ноября в Новом Щепкинском фойе Исторической сцены состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между руководством Малого театра в лице художественного руководителя Юрия Мефодьевича Соломина и директора Тамары Анатольевны Михайловой и Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации в лице директора Артёма Владимировича Горного.

Юрий Соломин, художественный руководитель Малого театра:

«История Малого театра со дня его основания в 1756 году всегда была связана с историей нашего государства. Во все времена, хорошо ли плохо за окном, Малый театр отстаивал русскую культуру, наш богатейший русский язык и литературу. Я вспоминаю своих предшественников, своих учителей, Михаила Царёва, Игоря Ильинского, Елену Гоголеву, Веру Пашенную, великих «стариков» и «старух» Малого. Какими они были, сколько сил отдавали на то, чтобы театр никогда не останавливал свою работу, даже в самое тяжелое время.

Они для нас – пример, это то, чем мы гордимся, и то, чему должны следовать».

Тамара Михайлова, директор Малого театра:

«Буквально перед началом нашего мероприятия мы встретились с представителями Луганского академического русского театра, куда в середине ноября ездили на гастроли со спектаклем «Поздняя любовь» по Островскому. По итогам нашего обсуждения мы решили поддержать этот театр, помочь нашим коллегам из Луганска. Заключили договор – и передаем им деньги на покупку автобуса для театра. Это те средства, которые мы заработали, проведя недавно благотворительный спектакль в выходной день. Дополнительно обсудили и вопрос постоянного сотрудничества между нашими коллективами.

Что касается подписанного сегодня соглашения с Департаментов культуры Минобороны России, то уже 19 декабря в рамках этого договора мы приглашаем наших зрителей на спектакль «Снежная королева», все средства от продажи билетов которого мы тоже направим на благотворительные цели».

За расписанием исторических и благотворительных спектаклей можно следить на официальном сайте Малого театра.

Фото – Евгений ЛЮЛЮКИН

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