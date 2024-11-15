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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мама»: фильм из киновселенной «Хронос» – проекта, основанного на произведениях Кира Булычёва

editor
By editor
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кора - фильм мама - кир булычев
Кора Оврат. Кадр из фильма «Мама» по произведениям Кира Булычёва. Фото © студия «КБ им. Кира Булычёва»

Фильм «Мама» входит в киновселенную «Хронос» — уникальный проект, основанный на повестях и рассказах Кира Булычёва. Любимый всеми с детства фантаст написал более 390 произведений. Киностудия «КБ»  имени Кира Булычёва» выбрала 56 из них и сплела в киновселенную «Хронос», выстроенную вокруг человека, а не технологий, хотя и технический прогресс играет в этом мире важную роль. Три первых эпизода киновселенной Кира Булычёва — «Поломка на линии», «Шум за стеной», «Временная связь» — вошли в альманах «Хронос». «Мама» — четвертый эпизод из цикла, ставший полнометражным фильмом.

Современного человека не удивить спецэффектами, визуальным рядом и бойким монтажом — тем важнее рассказывать захватывающие и эмоциональные истории, как это умел делать Кир Булычёв. Новые технологии, инструменты и находки кинематографа XXI века позволяют актуализировать сюжеты фантаста, приблизить их к сегодняшней реальности.

Параллельная Россия

Действие фильма «Мама» перенесено практически в завтрашнее будущее. Молодой предприимчивый парень Никита, безуспешно торгующий никому не нужной виртуальной собственностью в метавселенных, одержим только деньгами. Он эгоистичен и невнимателен к любящим его людям — маме и своей девушке Ане. Обещая всем материальное благо в метавселенных, главный герой теряет и умирающую маму, и свою девушку. Никита случайно обнаруживает портал  во времени и попадает в параллельную Россию. Страна погружена во мрак, нищету и разруху. На месте Большого театра — торговый центр, на улицах полно бандитов, а полиция ничуть не лучше. Зато за доллар дают целое состояние. Никита решает, что это отличная возможность заработать между мирами, пока не встречает в параллельном мире себя, Аню и умершую в «его» мире маму. Прежде чем дверь между мирами необратимо закроется, в самых страшных и диких обстоятельствах он должен найти выход и исправить ошибки.

Эльбор Чернов, президент студии «КБ им. Кира Булычёва», продюсер:

«Среди советских фантастов Кир Булычёв всегда занимал особое место. Он одновременно и детский, и взрослый писатель, талантливый рассказчик, умело переплавляющий в своих книгах идеи ХХ и мечты XXI века. Мы стараемся построить с помощью Булычёва мост в мир будущего, куда мастер пытался заглянуть всю свою жизнь. Теперь, когда солнце будущего уже вышло из-за горизонта, мы решили еще раз вернуться к сюжетам Булычёва и претворить эти мечты в реальность, на большом экране».

Фантастическая мелодрама «Мама» — режиссерский дебют популярного актера Дмитрия Ендальцева. Главные роли в фильме играют молодые актеры — Николай Новосёлов, Ангелина Пахомова и Виктория Белосохова, а также признанные Полина Кутепова, Никита Тарасов и Михаил Евланов.

Дмитрий Ендальцев, режиссер: 

«Фантастика – мой любимый жанр. Мне предложили попробовать себя в этом, я не смог отказаться от такого искушения. И идея фильма: беречь и ценить то, что имеешь сейчас, а не когда потерял – важная для обсуждения во все времена. Как-то так всё интересно совпало».

Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер и автор сценария:

«Мы нашли не просто занимательные истории, а целую фантастическую мультивселенную – сложные и масштабные миры книг Кира Булычёва. И вот, вдохновившись рассказами и адаптируя их к реалиям сегодняшнего времени, мы решили показать современному зрителю симбиоз между идеями великого мастера фантастики и вопросами о ближайшем будущем, которые нас интересуют сегодня».

Фильм «Мама» станет дебютным проектом для киностудии КБ как дистрибьютора.

В институте времени

Творческая команда «КБ им. Кира Булычёва» уже несколько лет активно занимается экранизацией киновселенной популярного писателя-фантаста: в 2022 и 2023 годах вышли сразу три фильма из большой киносаги «Хронос»: «Поломка на линии», «Временная связь» и «Шум за стеной» — все они в будущем станут частью цикла, основанного на знаменитой эпопее Булычёва о Московском институте времени и его открытиях.

Московский институт времени — одно из основных мест, в которых происходят или с которых начинаются приключения героев. Располагается в переулке Сивцев Вражек, там же живет главный герой «Мамы» Никита.

В институте времени работают над созданием разных видов машины времени и близких к ней агрегатов. В большинстве книг цикла события начинаются в этом учреждении. Но если люди могут путешествовать между временами и мирами, нужно и исправлять возникающие пространственно-временные аномалии — для этого существует интергалактическая полиция, в которой служит Кора Орват.

В реальности фильма у всех есть голосовой помощник Кора. Кора Орват действует во многих произведениях Кира Булычёва, не относящихся к «Алисиане» — циклу об Алисе Селезневой, в центре которого книга «Сто лет тому вперед» и первая экранизация «Гостья из будущего». Булычёв говорил, что Кора «и есть повзрослевшая Алиса».

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