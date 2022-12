Manner&Matter проведет «Новогодний маркет» с коллекциями российских дизайнеров и представит бестселлеры

С 21 по 29 декабря Manner&Matter проведет «Новогодний маркет», где будет представлено более 100 предметов, созданных российскими дизайнерами специально в канун нового года.

AMO. Концептуальный и современный бренд декора. Цель бренда — создать комьюнити ценителей необычного дизайна и привлечь людей, которые не боятся изучать стороны предметного искусства с разных сторон. Еще одна особенность бренда - внимание к эмоциям. Аббревиатура AMO расшифровывается как About My Own, в основе концепции лежит идея создания собственного места радости, где бы вы ни находились. Внутреннее наполнение дома, себя и своей жизни эмоциями — самое ценное, что можно подарить человеку сегодня.

Amovino. Бренд идеальных подарков для истинных гедонистов. Предметы бренда добавляют теплоты и уюта дому, используя ручной труд в сочетании с натуральными материалами и вниманием к деталям. «Amo vino» с испанского и итальянского языков переводится как «люблю вино». Вино — это своеобразный инструмент, с помощью которого возможно познать окружающий мир. История бренда началась 8 лет назад c винной школы. В ней авторы изучали культуру и эстетику пития под девизом «Пробуй и познавай», который отражал стремление к многогранному развитию. Через эногастрономические открытия развивался вкус и обоняние за счет поиска новых оттенков аромата и послевкусия.

ASIKNOVA Сeramics. Бренд уникальной дизайнерской керамики, который станет беспроигрышным вариантом подарка, как для близких, так и для собственного пространства. Минималистичные декоративные элементы, которые впишутся не только в предпраздничный интерьер, но и разнообразят пространство любой уютной квартиры. В преддверии наступающего года кролика неваляшка в качестве подарка может стать символом удачи и зимнего настроения!

Sphagnum. Российский бренд, созданный архитектором Александром Волковым и дизайнером Леной Микич. Sphagnum — это скульптурные формы из вороненого металла, идеальны для декорирования интерьера. Могут быть использованы в качестве подсвечника для насыпных свечей, ваз для сухоцветов или чаш для благовоний. Напольная серия Sphagnum может также служить постаментом для скульптур и арт-объектов. Строгий, авторский дизайн бренда добавит изюминку любому интерьеру.

Как солнце. Миссия бренда – возрождение прикладного искусства в России. Художники самостоятельно создают коллекцию свечей: продумывают аутентичную упаковку, композиции ароматов, оттенки глазури подсвечников и самого воска, создавая сложное мультисенсорное произведение, в этом им помогают ведущие мировые парфюмеры. Первую коллекцию для бренда «Как солнце» создала художница Марго Трушина. В основе коллекции — идея о планетарном сознании, как о глубокой взаимосвязи природы и человека. Неповторимый запах праздника, который наполняет все пространство вокруг, можно создать с помощью уникальных ароматов свечей. Ноты эвкалипта, мускатного ореха, бергамота, папоротника и кипариса помогут погрузиться в особое состояние ожидания новогоднего чуда.

CLА́R. «Совершенное несовершенство» и «живая керамика» — основные принципы работы и творчества бренда. Уникальные изделия ручной работы, которые воспевают эстетику простоты, станут настоящим сокровищем для тех, кто черпает вдохновение из неидеальных форм природы.

Кустарсоюз. Союз художников, переосмысляющих символы русской культуры. Объединение создает «Новый русский сувенир» — бонбоньерки, придающие уникальный экзотический культурный контекст вложенному в них предмету. Каждая фигурка — уникальное исследование, отвечающее на вопрос что такое русское изобразительное сознание.

Никита Макаров. Керамические шкатулки вазы и скульптуры тончайшей работы. Образы и названия которых позаимствованы из русских сказок и мифологии. Все работы автора уникальны.

Ceramum – бренд интерьерной керамики. Основная тема работ – форма, преобладающая над цветом. Работы студии - архитектурные предметы монохромных цветов, структурирующие пространство вокруг. При этом предметы не кричат о себе, скорее наоборот, выступают «поддерживающими» интерьер.

Елена Рыбалкина – яркая, насыщенная посуда и декор, которые точно украсят любую сервировку и интерьер.

Manner&Matter - первый маркетплейс предметного дизайна, созданного в России. Платформа представляет лучшую мебель, свет, текстиль, декор, подарки и объединяет тысячи предметов. В канун нового года Manner&Matter вводит новую традицию бренда – новогодний маркет.

Где? Москва, ул. Петровка, 20/1, подъезд № 2. Вход со стороны переулка Петровские Линии, этаж 4, галерея «Эритаж».

