Мара, «Земляне», «Пилот»: Зеленый театр приглашает на выступления рок-музыкантов

В Зеленом театре ВДНХ три дня подряд, 18, 19 и 20 августа, будут выступать известные российские рок-исполнители. Гостей ожидает фестиваль арт-рок- и альтернативной музыки «#МыВместе!», а также концерты музыкантов в рамках фестиваля прогрессивной рок-музыки SandlerFest 2023.

В пятницу и субботу, 18 и 19 августа, в Зеленом театре запланирован фестиваль арт-рок- и альтернативной музыки «#МыВместе!». Здесь на одной площадке представят разнообразные направления музыкальных стилей, которые объединят поклонников разных жанров.

В программе запланированы выступления известных артистов, музыкантов и коллективов. 18 августа с 17:00 до 22:00 на сцену выйдут рок-группы «Манго-манго», «Еще», «Декабрь» и певица Мара. Хедлайнером первого дня фестиваля станут «Земляне». 19 августа с 16:00 до 22:00 выступят «Джанго», «7Б», «Бахыт-Компот», «Тайм-аут», «Лампасы», и «Свободный режим». Завершится вечер летним сетом хитов от рок-группы «Пилот». Вход на концерты свободный.

В воскресенье, 20 августа, Зеленый театр с 15:00 до 23:00 станет одной из площадок фестиваля прогрессивной рок-музыки SandlerFest 2023. Для гостей доступны дневной и вечерний сеты. В первой половине дня перед слушателями выступят Николай Носков с симфоническим оркестром, Алексей Козлов и группа «Арсенал», коллективы «Ягода», The Crossroadz, SandlerRockSchool. Во второй части: Ольга Кормухина, Алексей Белов — экс-лидер группы «Парк Горького», «Мастер» и другие музыканты.

Также в этот день в Зеленом театре состоится презентация оригинальной программы Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера «Русская классика в роке и джазе» с симфоническим оркестром при участии солистов Большого театра. Гости услышат в рок- и джаз-аранжировках произведения композиторов Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Михаила Глинки и Модеста Мусоргского.

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