Мари Краймбрери исполнила опасный трюк в шоу «Конфетка»

В субботу на ТНТ вышел новый выпуск шоу «Конфетка». Одним из самых неожиданных выступлений стал номер Мари Краймбрери, которая находилась в этом выпуске в жюри проекта.

Мари Краймбрери, которая ждёт ребенка от Давида Манукяна, выложилась на сцене по полной программе: она не только танцевала весь номер с балетом, но и в его финале поднялась над сценой, крутясь по спирали. Трюк певица выполняла без страховки.

Несмотря на опасный трюк, Мари Краймбрери осталась в восторге от номера.

«Хочу сказать большое спасибо режиссеру, хореографу и всему шоу. Я сегодня приехала на репетицию, в таком счастье была, в таком восторге. Как классно, что мне даже здесь дают полетать, наслаждаться своей безумно прекрасной профессией», – высказалась певица.

Рисковала Мари Краймбрери не зря: своим ярким выступлением она принесла победу автору хита «Пузырьки от шампанского».