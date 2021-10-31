Марина Абрамович проведет бесплатную онлайн-лекцию в «Среде Обучения»

9 ноября 2021 года всемирно известная сербская художница-перформансистка Марина Абрамович проведет бесплатную онлайн-лекцию «Все, что вам нужно знать о перформансе» в Высшей школе «Среда Обучения».



На встрече Марина Абрамович будет говорить о перформансе и связи этого направления с другими медиумами искусства. Лекция пройдет в рамках проекта «Встречи вне границ». Самые известные перформансы Марины — «Балканское барокко» (несколько дней мыла окровавленные кости на глазах у публики), «Дом с видом на океан» (12 дней жила в ограниченном пространстве, выход из которого был лестницей из ножей), «В присутствии художника» (в течение двух месяцев провела 1500 молчаливых встреч с разными людьми, просто глядя на них). В последнем перформансе принимала участие Леди Гага.

Лекция пройдет на языке спикера с синхронным переводом. В конце слушатели смогут задать вопросы Марине Абрамович.

Модератор встречи — Екатерина Никитина — Ph.D. по литературоведению (Силезский университет), участник исследовательской платформы Posthuman Studies Lab, исследователь в области animal studies, руководитель Факультета современного искусства Среды обучения.

Бесплатно зарегистрироваться можно на сайте проекта — https://sredaobuchenia.ru/events

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