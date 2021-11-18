Марина Абрамович провела открытую онлайн-лекцию в «Среде обучения»

9 ноября 2021 года всемирно известная художница-перформансистка Марина Абрамович провела открытую онлайн-лекцию «Все, что вам нужно знать о перформансе», организованную Факультетом современного искусства Высшей школы «Среда обучения».

На встрече Марина Абрамович рассказала о связи перформанса с другими видами искусства: танцем, кино, музыкой и др. Художница также говорила о произведениях искусства, вдохновлявших ее саму.

Марина Абрамович определяет перформанс как энергетический диалог между художником и аудиторией. Аудитория — важнейший компонент жанра. Ведь именно единство художника и аудитории и создает произведение искусства. Перформанс — нематериальное произведение искусства. Его нельзя повесить на стену, нельзя потрогать, нельзя хранить как скульптуру. Есть только эмоциональная реакция на перформанс и воспоминание о нем.

В конце встречи слушатели смогли задать вопросы Марине Абрамович. Отвечая на вопрос об отношении к феминистской интерпретации женского тела Марина Абрамович ответила: «Гендер для меня не важен, и женский аспект тоже не особенно важен. Я во всех своих интервью заявляю, что я не феминистка. Я всегда говорю, что я ношу на себе женское тело, и я художник. Но я не считаю себя женщиной-художником, мужчиной-художником, трансгендером-художником, геем-художником, лесбиянкой-художником и др. Я считаю, что существует искусство, и у искусства нет гендера. Бывает хорошее и плохое искусство, а гендера у искусства нет».

Марина Абрамович также поделилась своими размышлениями о возможностях творческого бессмертия. Кроме того, Марина Абрамович рассказала о своем отношении к любви и посоветовала никогда не влюбляться в художников.

Встречу модерировала руководитель Факультета современного искусства «Среды обучения» Екатерина Никитина — Ph.D. по литературоведению (Силезский университет), участник исследовательской платформы Posthuman Studies Lab, исследователь в области animal studies.

Марина Абрамович — легенда современного искусства, икона перформанса. В начале 1970-х она создала некоторые из работ, определившие развитие перформанса как направления. Ее называют специалисткой по искусству выносливости — испытывая свои физические и интеллектуальные пределы, она терпела боль, истощение и страх в стремлении к эмоциональной и духовной трансформации.

Была награждена «Золотым львом» Венецианской биеннале в 1997 году. В 2010 провела свою первую крупную ретроспективу в США, совместив ее с 700-часовым перформансом «В присутствии художника» в Музее современного искусства (Нью-Йорк). Основала Институт Марины Абрамович (MAI) — «платформу для нематериальной и длительной работы, создающую новые возможности для сотрудничества мыслителей всех областей».

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