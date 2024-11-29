Марина Монгуш (Абрамова): «Поддержка для субъектов креативного предпринимательства будет только расширяться»

В Красноярске состоялась четвертая «Российская креативная неделя – Сибирь». О поставленных на Форуме задачах, тенденция в развитии креативных индустрий, влиянии на малый бизнес, господдержке и многом другом рассказала читателям АртМосковии директор АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова).

– Марина, добрый день! Вы проводите уже не первый форум «Российской Креативной Недели» в регионах, расскажите, пожалуйста, в чем основное отличие форума в Красноярске от предыдущих?

– В этом году в Красноярске состоялась уже четвертая «Российская креативная неделя – Сибирь». Отличия этого года – в формате деловой программы. Кроме тематических панельных дискуссий, в этом году прошёл большой блок стратегических и форсайт-сессий, посвященный вопросам внедрения ценностных ориентиров в стратегии развития креативных индустрий регионов и развитию креативного пространства Сибири. Также новшество этого года — максимум практики для региональных команд, много групповой работы.

Задача, которую мы перед собой ставили – насытить управленцев в сфере креативных индустрий кейсами и предложениями для реализации стратегий развития креативной экономики в субъектах. В результате нашей работы подготовлены рекомендации для губернаторов регионов Сибирского федерального округа по комплексному развитию креативных индустрий. В целом в этом году прошло почти четыре десятка мероприятий – кроме тематических, стратегических и форсайт-сессий, мы проводили мастер-классы, организовывали лекции и кинопоказы.

– Что дает форум регионам?

– Каждый регион имеет свои исторические и географические особенности, оказывающие влияние на развитие креативных индустрий. «Российская креативная неделя», в первую очередь, объединяет сообщество предпринимателей, работающих в креативных индустриях, а также экспертов и представителей власти, отвечающих за развитие этого направления. Форум дает регионам возможность поделиться своими лучшими практиками и получить новые знания. На дискуссионных площадках поднимаются проблемные для отраслей вопросы, вырабатываются идеи для их решения. Форум помогает регионам определиться с их приоритетами в развитии креативного сектора, узнать об имеющихся мерах поддержки, о планах местных и федеральных властей в этом направлении. Кроме того, участники форума расширяют свой профессиональный круг знакомств, могут презентовать свою продукцию на новую аудиторию и найти потенциальных покупателей или заказчиков услуг. Я бы сказала, что основной плюс, который от форума получают регионы, это коммуникация и новые знания.

– … Федеральному Центру?

– Для федерального центра «Российская креативная неделя» также является дискуссионной площадкой, где можно обсудить с регионами вопросы регулирования и поддержки креативной экономики. В новом «майском» указе президента России поставлена цель по увеличению доли креативного сектора в экономике России до 6% к 2030 году, сейчас она составляет примерно 2,5-3%. Достичь такого результата можно только совместными усилиями регионов и федерального центра, и «Российская креативная неделя» помогает в объединении людей, силами которых будет достигаться поставленная президентом цель.

– Что особенного, наиболее яркого предполагается на Форуме в Красноярске?

– Одним из ярких событий форума стал премьерный кинопоказ документального сериала «Земля Виноделов» режиссера Ивана Вдовина. Фильм рассказывает о российских небольших винодельнях, которые появились в стране за последние двадцать лет, но о которых еще мало кто знает. Сибирь славится развитой гастрономией, поэтому еще одной «фишкой» форума стал кинопоказ документального сериала «Тонкий вкус. Петербург». В проекте шеф-повара и основатели авторских ресторанов рассказывают о своем опыте, экспериментах и открытиях.

Также на площадке форума состоялся интересный интерактивный воркшоп, в рамках которого участники обсудили ключевые элементы успешных арт-проектов и особенности их коммерциализации на практике. Еще один мастер-класс с интригующим названием «Биология призвания» очень увлек участников форума, потому что там можно было послушать теорию о том, как призвание или потенциал вшиты в ДНК каждого из нас на генетическом уровне и как его расшифровать.

В целом, все дискуссии и мероприятия «Российской креативной недели – Сибирь» были очень насыщенными и продуктивными.

– А что было на предыдущих Форумах?

– Программа каждого форума готовится очень тщательно, учитывая особенности того региона, где она проводится. Каждый год появляются новые спикеры, новые дискуссии, мастер-классы и новые города. Например, впервые в этом году «Российская креативная недели» приехала на Сахалин. Это знаковое событие для развития креативных индустрий в Сахалинской области.

В Сибири в предыдущие годы «Российская креативная неделя» проходила не менее масштабно и ярко. Организаторы каждый год стараются разбавлять деловую программу интерактивными и культурными мероприятиями. В прошлом году, например, на площадке форума в Красноярске прошла премьера документального сериала «Русские сезоны».

Если говорить о прошлых форумах в цифрах, то по итогам 2023 года мероприятия «Российской креативной недели» в Москве, Красноярске и Владивостоке собрали более 230 тыс. посетителей. Итоги этого года нам еще предстоит подвести, но масштабы точно сопоставимы.

– Каково влияние проводимых вашей организацией Форумов на развитие креативных индустрий?

– Влияние «Российской креативной недели» на развитие креативных индустрий в регионах можно рассмотреть с нескольких точек зрения. Например, форум – это платформа для обмена идеями, знаниями, опытом и лучшими практиками, имеющимися в регионах. Также участники «Российской креативной недели» получают возможность завести новые деловые связи, донести проблемные вопросы до представителей власти. Коллаборации, которые могут появиться в результате знакомства участников «Российской креативной недели», могут приводить к созданию новаторских проектов и рождению новых брендов.

Форум часто включает в свою программу презентации лучших решений и проектов в разных креативных отраслях, мастер-классы, лекции и дискуссии с участием экспертов, бизнеса, власти. Это позволяет участникам повышать свою квалификацию, узнавать о новых трендах, готовящихся законодательных изменениях.

Также «Российская креативная неделя» способствует популяризации креативных индустрий как важного элемента экономики и культуры страны. А в региональном разрезе наш форум помогает локальным брендам выйти на российский рынок, опять же за счет возможности продемонстрировать свою продукцию, расширить круг знакомств. То есть, резюмируя все сказанное, «Российская креативная неделя» дает стимул для запуска новых инициатив, позволяет участникам повышать уровень экспертизы и расширять горизонты возможностей.

– На формирование и упорядочивание нормативной и законодательной базы? И необходимо ли это в настоящее время?

– Для развития креативных индустрий в стране уже сделан огромный шаг с точки зрения правовой базы. Я имею в виду отдельный профильный федеральный закон, который вступит в силу с февраля следующего года. Наш форум, как я уже говорила, выступает коммуникационной платформой, в том числе и с законодателями. И сейчас это особенно актуально, ведь федеральный закон вводит основные понятия и закрепляет базовые правила организации креативных индустрий и мер поддержки. А более точечное регулирование будет вводиться подзаконными нормативными актами, которые станут продолжением закона. Сейчас такие нормативные документы в стадии формирования, поэтому обмен мнениями очень полезен и важен.

– Что делается в этом направлении для представителей малого и среднего бизнеса?

– Статистика показывает, что сфера креативных индустрий сегодня – это, в основном, малый и микробизнес. Так что можно говорить, что все меры поддержки, которые сегодня предпринимает государство для развития креативной экономики, направлены именно на малый и средний бизнес.

Для развития креативного предпринимательства государство обеспечивает территориальную, информационную, финансовую и экспортную инфраструктуру. В России действуют специализированные институты поддержки, например Федерация креативных индустрий. В ее задачи, в частности, входит оказание системной поддержки всем субъектам рынка. Такие институты начинают появляться и на уровне федеральных округов. Например, в Красноярске функционирует Сибирский институт развития креативных индустрий, который занимается оказанием разноплановой поддержки предпринимателям, работающим в креативном секторе.

Также появляются различные конкурсы, программы поддержки и выдачи грантов. Например, масштабную работу в этой сфере ежегодно проводит Президентский фонд культурных инициатив. Учитывая поставленную президентом задачу по увеличению доли креативного сектора в экономике России к 2030 году, поддержка для субъектов креативного предпринимательства будет только расширяться.

– Что Вы, как организатор ожидаете от самого Форума в Красноярске? Какими бы хотели видеть итоги его работы?

– Завершившаяся четвертая «Российская креативная неделя – Сибирь» полностью оправдала все ожидания. Деловая программа была насыщена актуальными и важными для отраслей дискуссиями, поднимались вопросы стратегического планирования креативных индустрий в регионах Сибири, вырабатывались конкретные предложения, которые войдут в региональные стратегические документы о креативной экономике.

Также на площадке форума подписано важное соглашение о сотрудничестве в части создания и развития креативного кластера опережающего развития в Красноярском крае. В рамках нового кластера в Красноярске появится центр развития искусственного интеллекта.

В этом году участие в форуме приняли более 120 спикеров, все мероприятия транслировались в режиме реального времени, а также доступны в записи. И, судя по значительному числу просмотру, вызвали у зрителей неподдельный интерес.

– Ваши пожелания участникам Форума и читателям АртМосковии…

– Я хочу пожелать всем, кто работает в сфере креативных индустрий, кто интересуется этими направлениями и вашим читателям неиссякаемой энергии и вдохновения для создания новых творческих продуктов и произведений искусства.

– Благодарим за интересное интервью, желаем успехов!