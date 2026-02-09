Оплата публикаций

Мария Аронова возвращается к роли математички в новом сезоне сериала «Олдскул»

Мария Аронова - сериал Олдскул
Фото: START, PREMIER

Онлайн-кинотеатры PREMIER и START объявили о старте съемок второго сезона сериала «Олдскул» — одного из самых успешных проектов 2025 года о жизни учительницы математики старой закалки в современной элитной школе.

В новых сериях зрителей ждет продолжение истории школы «Фаворит» и ее героев, которым предстоит столкнуться с новыми вызовами, конфликтами и переменами. Создатели проекта расширяют сюжетные линии и углубляют характеры персонажей, сохраняя интонацию и тот самый образ Марии Ароновой, за которые сериал полюбила аудитория.

Во втором сезоне Мария Павловна (Мария Аронова) пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор (Павел Савинков) переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи (Надежда Жарычева) и Бояна (Дэниел Барнс) обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид (Ефим Шифрин) и преподаватель Юлия (Елизавета Воронова).

А еще учителей и учеников школы «Фаворит» ждут неожиданные признания и откровения, с помощью которых герои постараются найти общий язык друг с другом.

В кресле режиссера-постановщика — как и в первом сезоне, Александр Жигалкин. К своим ролям вернулись: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Таисья Калинина, Анастасия Имамова, Павел Савинков, Анастасия Кипина, Антон Соломатин, Дэниел Барнс и другие.

Первый сезон «Олдскула» стал одним из самых популярных комедийных сериалов года. Только за первую неделю совокупное количество просмотров проекта на PREMIER и START превысило 10 миллионов. По итогам выхода всех серий эта цифра возросла до 30 миллионов просмотров. На протяжении шести недель сериал удерживался в топ-5 рейтинга Кинопоиск Pro, поднимаясь на первую строчку и опережая крупнейшие международные релизы.

