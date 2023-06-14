Мария ИВАНОВА: «…еще не встречала успешных проектов или компаний, которые строились ради денег»

Мария Иванова родилась в 1991 году в Москве. Получив образование в Британской Высшей Школе Дизайна, Мария посвятила 10 лет построению карьеры в бизнесе. В 2022 году художница ушла из корпоративного сектора и посвятила время собственным творческим проектам, один из которых - современное искусство, где она создаёт произведения искусства под псевдонимом ABSCURIA и работает в стиле «символизм». Будучи мультидисциплинарным художником, Мария работает со скульптурой, фотографией, живописью, использует переработанные материалы создавая шедевры в сочетании с эпоксидной смолой.

Мария Иванова. Новая Третьяковка, 2017 год

– Мария, вы молодая художница, мама троих детей и имеете такой большой опыт работы в бизнесе. Как вы все это смогли соединить и амбициозно воплотить в жизнь? У вас есть помощники в арт-сфере?

– Благодаря своему разностороннему образованию, в том числе executive-коучинг в Бизнес Школе Сколково, я проповедую искусство маленьких шагов, такой подход позволяет успевать многое и не требовать от себя многого (иногда получается, как раз в работе "Дятел" я размышляю на тему желания двигаться по своему пути и вечной неудовлетворенностью достигнутого.

Конечно, люди-это основа в любом плодотворном движении, мы сотрудничаем с Екатериной Самитиной, она мой проводник в мир выставок, событий и мероприятий в современном искусстве.

– Вы в начале своей творческой карьеры, есть ли параллель с работой в бизнесе, применяете ли вы инструменты из деловой, корпоротивной деятельности в своем творчестве, в маркетинге?

– Да, я была удивлена, когда открыла для себя эффективный способ вести «дела художные», это точно строгий тайм-менеджмент, для больших работ требуется смета и план-граффик (дедлайны никто не отменял), скорее необходимось создать работу к конкретному числу или событию мотивирует, нежели давит (в бизнесе по-другому).

Маркетинг и творческая деятельность очень переплетены для меня. В создании продукта, в моем брендинговом агенстве на базе искусственного и человеческого интеллекта neurona, мы всегда идем от рынка и от потребностей клиента, заполняем бриф и формируем гипотезы; в арт-сфере я иду от переосмысления свогео опыта, исследую среду, и по сути создаю продукт, задачей которого является очень емко донести глубокие смыслу и сложные переживания, это очень похоже на создание бренда.

– Бренд ABSCURIA что означает для вас и как понимают его зрители?

– ABSCURIA происходит от очень сложного и разрушающего состояния, которое ярко визуализировано в красивой картине «Фантастические твари» часть моих работ раскрывает сложные переживания и травмирующий опыт. Я долгое время, 8 лет примерно, посвятила психотерапии и думала, что многое можно поправить без холста, у меня было сопротивление идти в арт-сферу. Даже пост писала на эту тему. Спустя годы я перестала сопротивляться и погрузилась в творчество и созидание, я приняла свою идентичность художницы и маленькими шагами двинулась в этом направлении. О моем пути и работах можно почитать здесь abscuria.ru

– Вы мультидисциплинарный художник, а еще и скульптор-это поиск себя? И вы остановитесь на одном из направлений или вы хотите поддерживать и развивать все ваши проекты?

Когда я нахожу форму для смысла, то анализирую и подбираю самую подходящую технику для реализации замысла, моей задачей становится максимально точное отображение идеи и переживаний за счет формата. Я всегда иду от идее к форме, к форме, которая сможет «потянуть» смысл, который в нее закладывается.

– Ваши дети и ваше детство придают самобытность и непосредственность коллекции работ. Скажите, вы видите в этом больше духовную мотивацию-поделиться с миром «частью себя» или все проекты ориентированы на коммерческий интерес?

– В одном из моих проектов «открывю искусство для бизнеса» я рассказываю, как искусство влияло на современников и как может стать опорой для бизнеса сегодня (детали здесь ivanovamaria.pro) Когда мы мыслим вслух, когда размещам фотографии в соцсетях, когда мы собираем друзей или получаем дополнительное образование - мы отдаем себя миру, делимся собой. Для меня, описанные действия такая же рефлеформа, как и искусство.

Коммерция - это естественная часть жизни художника и творческого пути, чем больше продаж, тем больше возможностей реализовывать более сложные смелые и дорогостоящие объекты. Здесь снова вернусь к своему корпоративному опыту, деньги-это кровь бизнеса. Так и для арт-сферы.

На своем богатом опыте, я еще не встречала успешных проектов или компаний, которые строились ради денег. Если денежная выгода преобладает над интересом к делу или является единственным критерием, на который предприниматели обращают свое внимание, это приводит к скудости продукта и отсутствию энергии в команде. Так и в творчестве - коммерция, безусловно, важная составляюща, но не самоцель.

– Какие ближайшие планы в вашей карьере художника и скульптора?

Моим большим и амбициозным проектов является 4-метровая скульптура золотого яйца, которая посвящена богатой на смыслы и мудрость русской культуре (детали здесь abscuria.ru/egg_philosophy). Еще в планах реализовать серию работ на тему болезненных переживаний, которые накрыли меня с конца февраля 2022 года, первой работой стала картина «события пройдут, а я останусь?». И уже готовится новый цикл работ, посвященных идентичности в социуме и большим системам, которые влияют на каждого из нас.

Арт-объект «Что останется после меня»

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