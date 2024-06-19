Мария Куликова отправляется навстречу первой любви в мелодраме «Горное солнце»

В Казахстане прошли съемки многосерийной мелодрамы «Горное солнце». Главные роли в сериале исполняют Анна Мельникова, Мария Куликова, Валентина Панина, Артём Крылов, Ерлан Кулмурзин, Джавахир Захиров, Ирина Чериченко, Асель Сагатова, Марат Амираев и другие. Режиссером выступает Александр Данилов.

Начинающая художница Нина Шишкина (Анна Мельникова) живет вместе матерью Катей (Мария Куликова) и бабушкой Елизаветой Сергеевной (Валентина Панина). И кажется, у нее в жизни все прекрасно: любящая семья, интересная работа в художественной галерее, положительный со всех сторон жених Сева (Артём Крылов). Но никто не догадывается, что родственники контролируют каждый шаг девушки, в галерее ей почти не платят, а Сева – на самом деле зануда и карьерист. Все меняется, когда Нина устраивает выставку казахстанского художника Алекса Бертрана (Иван Лакшин). На одной из его картин она неожиданно узнает свою мать Катю в юности. Оказывается, много лет назад этот портрет художнику заказал настоящий отец Нины, в прошлом бедный парень, а ныне олигарх Алмаз Алиев (Джавахир Захиров). Нина решает втайне от всех отправиться в Казахстан и познакомиться с отцом, о котором мать никогда не рассказывала. Героиня пока не знает, что это увлекательное и опасное путешествие в корне изменит не только ее судьбу, но и жизнь всей ее семьи.

«Это сериал о любви, верности и о том, как важно эти чувства беречь, несмотря на время и расстояние. Помимо российских актеров в нашей картине задействованы и казахстанские таланты. Думаю, они украсят ее и сделают экзотической, яркой и позитивной. История покорит зрителей местным колоритом, самобытной казахстанской культурой и фантастическими горными пейзажами», – говорит режиссер Александр Данилов.

«Я часто играю роли в мелодраматических картинах, и в очередной раз мне досталась положительная героиня. Это история про то, что прошлое нас не отпускает. Моя Катя когда-то давно встретила в Казахстане свою главную любовь. Трагические события и человеческая подлость разлучили влюбленных, и, как это часто бывает, спустя время все вернулось на круги своя. Меня этот проект привлек не только захватывающим сценарием, но и локациями, в которых проходят съемки. Я люблю сниматься в Москве – всегда приятно быть поближе к дому, но и путешествия, киноэкспедиции обожаю. В Казахстане я ни разу до этого не была. С большим удовольствием прогулялась по Алма-Аты, съездила на знаменитый каток «Медео», познакомилась с местными жителями, которые оказались невероятно трепетными и радушными», – рассказывает актриса Мария Куликова.

Помимо города Алма-Аты творческая группа снимала на территории Иле-Алатауского национального парка, уникального природного комплекса на северо-западе Тянь-Шаня, а также в Санкт-Петербурге.

Фото – телеканал «Россия»