Мария Меженная: «Это не просто чтение стихов — это внутренний катарсис»

В преддверии концерта в Москве поэтесса Мария Меженная, чьи выступления сегодня все чаще называют не просто поэтическими вечерами, а моноспектаклями, поделилась размышлениями о своем пути к сцене. Мы поговорили с Марией о ее творческом пути, источниках вдохновения и о том, каким будет ее предстоящий концерт в Москве.

– Мария, с чего начался ваш путь к сцене? Когда вы почувствовали себя артистом?

– Думаю, все началось еще в детстве. Уже в первом классе учительница обратила внимание на мой талант к чтению стихотворений, и я стала участвовать в конкурсах — сначала в своем городе, потом дальше, вплоть до поездок в столицу. Позже в моей жизни появились бальные танцы, и это был важный этап. Танцевальный паркет — это тоже сцена, это артистизм и искусство. Именно там моя любовь к творчеству и к зрителю по-настоящему раскрылась и стала тем фундаментом, который в итоге привел меня к сцене уже как самостоятельного артиста.

– Ваши выступления всегда воспринимаются как нечто большее, чем просто чтение стихов. Часто говорят об «атмосфере», «энергетике», «погружении». Как вы создаете эту атмосферу?

– Мне кажется, энергетику создают все участники процесса: я, мои зрители, каждый человек в зале, который проживает свои чувства, свои истории. Это огромная энергия, выплеск эмоций: слёзы, улыбки, боль, радость, благодарность. Представьте тысячи историй, тысячи эмоций – это невероятный выброс энергии. Многие после концертов пишут, что не могут уснуть, ещё несколько дней переживают внутренний катарсис. Для меня каждый концерт – это исповедь, ощущение, что душа находится в состоянии «оголенного нерва». Эту энергию, это погружение создаем мы все. Вместе с технической командой, моими музыкантами, композитором, теми, кто создает свет, звук, декорации. Мы все волшебники, творцы. С такой синергией и желанием создавать свет, добро, любовь, искусство, по-другому быть не может. Это не просто про то, чтобы выйти и почитать стихи, это про то, чтобы пережить внутренний катарсис, исповедь, напряжение, а потом отпустить всё старое, отжившее. Мне очень повезло, что мои зрители поддерживают такой подход.

– Как вы относитесь к симбиозу поэзии и музыки? Чувствуете ли вы, что они усиливают друг друга?

– Поэзия и живая музыка – это как две родные сестры, которые не могут существовать друг без друга. Есть артисты, которые выступают под фонограмму, но я не очень люблю такой подход. Поэзия живёт вместе с музыкой, а музыка с поэзией – это абсолютная синергия. Они взаимодополняют друг друга, помогают раскрываться, и одно и то же произведение с разной музыкой звучит совершенно иначе. Мой композитор Алиса Шестунова ездит со мной по всем городам России и, конечно, будет выступать вместе со мной в Москве. Также на сцене будет струнный квартет. Вместе с таким ансамблем поэзия будет звучать совершенно по-новому, приобретет еще больше жизни, чувств, «затронет струны души», как бы метафорично это ни звучало.

– В анонсе вашего сборника «Оберег» упоминается, что в вас уживаются «двадцать две разные личности». Кто из этих внутренних «я» будет выступать на сцене 24 марта?

– Это очень интересный вопрос, и это абсолютная правда. Думаю, в спектакле «Расскажи мне о любви» зритель сможет увидеть где-то 7 разных личностей, не 22, к счастью или к сожалению. Но 7 точно будут. Я не хочу раскрывать, какие именно, потому что зрители это увидят. Особенно те, у кого есть сборник «Оберег», смогут отследить параллели с книгой и со спектаклем.

– Если представить идеальный сценарий на год вперед – где бы вы хотели оказаться как поэт и как человек? Есть ли у вас «поэтическая мечта»?

– Я не люблю загадывать, строить долгосрочные планы, мечтать. Я человек, который живёт в настоящем моменте. Я просто знаю, что всё происходит наилучшим образом для меня. Моя главная цель – создавать добро и нести свет, насколько это возможно. Что будет через год, через пять или десять лет, я не знаю и загадывать не хочу. Но я точно хочу продолжать нести своё слово, свою поэзию в массы. Хочу приехать во многие города России – на Дальний Восток, Север, Юг – и, возможно, в ближайшие дружественные страны. Это такие практические моменты – расширять географию моих концертов.

– Расскажите о подготовке к московскому концерту. Чего ждать зрителям 24 марта? Будут ли премьеры, неожиданные интерпретации, или что-то совершенно новое?

– Будет очень необычный показ спектакля, я бы сказала, эксклюзивный. В таком составе музыкантов, в такой команде, с такими декорациями, реквизитом и на такой площадке, как Государственный Театр «Русская песня», этот показ особенный. Будут танцевальные шоу с моим партнером, девятикратным чемпионом мира по спортивным танцам, будет струнный квартет. И, конечно, будет много сюрпризов.