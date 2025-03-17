Мария Михалкова-Кончаловская исполнила главную роль в детективном триллере «Исчезнувшая»

Телеканал ТВ-3 объявляет о завершении съемок четырехсерийного проекта «Исчезнувшая». Главные роли в детективном триллере с элементами мистики исполнили Мария Михалкова-Кончаловская, Влада Веревко и Кирилл Запорожский.

Даша (Мария Михалкова-Кончаловская) устраивается домработницей к успешной владелице ресторана Лидии (Влада Веревко). Девушка быстро втирается в доверие к властной бизнесвумен, однако ее появление в доме имеет свои причины. На самом деле Даша – родная сестра Лидии, о которой та ничего не знала, но героиня не спешит сразу раскрывать всю правду. Однако семейные тайны прошлого начинают всплывать наружу, когда Лидия исчезает. Оказывается, не только у Даши был мотив для мести Лидии. Но несмотря на всё, только она искренне хочет найти свою сестру…

«Моя героиня – человек с непростым прошлым, который вынужден разбираться не только в тайнах семьи, но и в самой себе. Даша сначала движима жаждой мести, но вскоре понимает, что всё сложнее, чем ей казалось. Мне интересно исследовать ее внутренние перемены и переход от гнева к принятию», – рассказывает актриса Мария Михалкова-Кончаловская.

«Для меня моя героиня Лидия – это многие современные успешные женщины. В погоне за внешней реализацией мы зачастую забываем задать себе вопрос: а в чем на самом деле моё счастье и какую цену я за него плачу? Зрителю предстоит увидеть сможет ли она снять свою маску и ответить себе на этот важный вопрос», – делится актриса Влада Веревко.

«Есть проекты кастингом которых продюсер особенно гордится. «Исчезнувшая» – стопроцентное попадание, стопроцентное совпадение актеров и ролей. Помучались мы с кастингом немало, но результат того стоил. Больше всего мы хотим, чтобы зрители прожили эту историю вместе с героями, не наблюдая за ними, а испытывая все те чувства, которые так искренне воплощают на экране актеры. Поверьте, работать над этим проектом было большой радостью для нас всех. Сериал «Исчезнувшая» – про чувства в первую очередь. Или про одно большое чувство – про любовь и про то, какой разной она может быть», – комментирует продюсер Ольга Миронова.