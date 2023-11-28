Мария Ост: «Не бойтесь ошибаться и не соглашайтесь по бартеру»

Фотография уже давно является разновидностью искусства. Сегодня каждый, у кого есть смартфон в руках, может назвать себя фотографом. Однако сделать снимок не всегда означает сделать его качественно. О том, какой путь нужно проделать, чтобы называться мастером своего дела, мы попросили рассказать известного в модных кругах фотографа Марию Ост.

Все зависит в первую очередь от самого человека, от его навыков и годами наработанного опыта. Путь этот тернист и подразумевает под собой в том числе недобросовестное отношение к твоему труду со стороны клиента, бессонные ночи, проведенные за изучением программ для обработки фотографий, умение выстраивать взаимоотношение с заказчиками и готовность к непредвиденным ситуациям в процессе съемки. Существует фраза «кто не работает, тот не ошибается». Она применима к любому роду деятельности, в том числе и к фотографии. Никогда нельзя исключать человеческий фактор. Поначалу будет страшно брать свои первые заказы. «А вдруг я не справлюсь?», «А вдруг клиенту не понравится моя работа, он не заплатит и больше не будет со мной сотрудничать?», – все эти мысли имеют место быть и это абсолютно нормально. Главное не давать страхам собой завладеть. Со временем это конечно пройдет и уверенности в своих силах будет на порядок больше.

На мой взгляд, чтобы тебя заметили и стали приглашать на съемки, нужны талант и коммуникабельность. Последнее дает лазейки, которые можно использовать в своих интересах. Отсюда больше предложений. Так и наработаешь опыт. На своем примере скажу, что общение с людьми из сферы, в которой я хотела развиваться, дало мне возможность попасть на мероприятия, о которых я мечтала, и снять тех людей, которых хотела бы к себе в портфолио. Например, Милу Йовович, Квентина Тарантино, Тома Фелтона, Тома Харди, Джеймса Макэвоя и других. За 14 лет, что я фотографирую, список сформировался солидный. Сейчас с командой готовим проект, где будет много популярных актрис. Детали пока раскрыть не могу, могу сказать лишь что он выйдет в 2024 году.

Мой жанр это репортажная съемка. На мероприятии ты не говоришь модели, что ей нужно делать, а ловишь настоящие эмоции здесь и сейчас. Надо успеть, иначе шанс будет упущен. Получаются живые кадры, как будто охотишься с ограниченным временем. Этим репортаж меня и привлекает.

«В основе любого успеха — 99 процентов труда и 1 процент таланта» – знакомая фраза. Нужно запастись терпением и быть готовым к этим 99%. Я этот путь прошла и и хотела бы порекомендовать не опускать руки и выкинуть из головы все страхи. Все ошибаются и это нормально. Ошибок не избежать. Они тоже нужны, чтобы прокачать себя. Главный совет, который могу дать начинающему фотографу: не давайте людям на себе ездить.

Не соглашайтесь по бартеру.