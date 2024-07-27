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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноМария Швецова снова в деле. Стартовали съёмки нового сезона «Тайн следствия»

Мария Швецова снова в деле. Стартовали съёмки нового сезона «Тайн следствия»

editor
By editor
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мария шевцова - тайны следствия сериал

В Санкт-Петербурге начались съёмки 24-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» для телеканала «Россия». Марию Сергеевну Швецову и ее команду ждут новые резонансные дела, а личная жизнь главного следователя страны набирает нешуточные обороты.

Главные роли в проекте исполняют: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Режиссер – Максим Демченко.

В Следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость – Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Анна Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Сергей Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.

Режиссер Максим Демченко:

«В этом сезоне мы рассказываем глобальную историю о том, как выживать, как реагировать на сломы судьбы. Мы живем в очень непростое время и все это понимаем. Как же на этом сломе сохранить в себе человечность, верность, дружбу, сохранить те вещи, которые объединяют людей? Новый сезон будет именно об этом, ведь произойдут такие события, что каждый персонаж задаст себе вопрос: «Как жить в этом переломе»?».

Фото – телеканал «Россия»

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