Мария Швецова снова в деле. Стартовали съёмки нового сезона «Тайн следствия»

В Санкт-Петербурге начались съёмки 24-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» для телеканала «Россия». Марию Сергеевну Швецову и ее команду ждут новые резонансные дела, а личная жизнь главного следователя страны набирает нешуточные обороты.

Главные роли в проекте исполняют: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Режиссер – Максим Демченко.

В Следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость – Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Анна Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Сергей Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.

Режиссер Максим Демченко:

«В этом сезоне мы рассказываем глобальную историю о том, как выживать, как реагировать на сломы судьбы. Мы живем в очень непростое время и все это понимаем. Как же на этом сломе сохранить в себе человечность, верность, дружбу, сохранить те вещи, которые объединяют людей? Новый сезон будет именно об этом, ведь произойдут такие события, что каждый персонаж задаст себе вопрос: «Как жить в этом переломе»?».

Фото – телеканал «Россия»