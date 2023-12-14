Мария Швецова вновь не оставит преступникам ни единого шанса

После очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов), но Швецова не воспринимает его всерьёз, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым (Алексей Комашко) и психологом Верой Черняевой (Екатерина Копанова) продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков (Александр Кононец) с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову (Ольга Павловец). Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблёва (Игорь Николаев) Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощрёнными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия…

Анна Ковальчук, исполнительница роли Марии Швецовой:

«В 23-м сезоне моя героиня будет все той же всем хорошо знакомой Марией Сергеевной. Ну что скажет зритель, если она вдруг возьмет и поменяется? Стабильность – признак мастерства, мы не хотим нашего зрителя огорчать ничем, тем более, создавая какие-то совершенно новые изменения в нашей героине. И Мария Сергеевна стабильна – ловит преступников, любит этот мир, коллег, и, мне кажется, это правильно. Но, естественно, меня очень волнует, что сценаристы замечательного нашего Олега Платонова вдруг соединили с психологом, которая появилась в прошлом сезоне. Только не могу рассказать, чем все это закончится. В любом случае Мария Сергеевна акцент делает все-таки на работу, на детей. Златы будет очень много в этом сезоне, меня это радует: такое счастье – провести лишние часы, минуты с дочкой, посплетничать, и в кадре мне с ней прекрасно. Темы конфликта отцов и детей у нас нет, разве что беспокойство о ее личной жизни. Судьба Златы – и героини, и моей дочери – совпадает, потому что с первых дней жизни она появилась в этом сериале, и так все и идет. Понятно, что в ее 23 года меня, как маму, волнует, как у нее все сложится. То же самое происходит и в фильме: у нас часто это все переплетается».

Алексей Комашко, исполнитель роли Олега Платонова:

«В этом сезоне мой герой Платонов, мне кажется, стал чуть мягче, чуть спокойнее, более одухотворенным. Но скажу, что будет один парадоксальный поступок с его стороны, который, возможно, даже заставит зрителя несколько насторожиться в его сторону. И, конечно, будет лирическая линия, потому что смотреть только про убийства, трупы, преступников, расследования скучно. Поэтому мы, прежде всего, играем про жизнь, про взаимоотношения, про любовь. Этим, наверное, и подкупает сериал зрителей уже 23-й сезон подряд: живыми персонажами, их отношениями друг с другом, их человеческими чувствами и эмоциями».

Александр Новиков, исполнитель роли Фёдора Курочкина:

«Этот сериал существует так долго, наверное, потому, что что-то очень правильное было заложено в фундамент этой истории, были угаданы персонажи, были угаданы, будем надеяться, артисты. И думаю, в этом смысле далеко не последнюю, а если говорить честно, главную роль сыграла, как не покажется удивительным, Анна Леонидовна Ковальчук, которая стала в этом образе любимым, родным, совершенно своим человеком в каждом доме… В этом сезоне все будет по-прежнему: по закону сериала отношения как-то радикально меняться не могут, меняемся только мы в смысле некоторого взросления, скажем так аккуратно. Мы по-прежнему работаем с Марией Сергеевной, а Мария Сергеевна, как мы знаем, – светоч ума, поэтому, как она говорит, так все и случается. Так что в этом смысле, думаю, особых сюрпризов ждать не стоит. А вот сюрпризом станет то, что в этом сезоне мы увидимся с персонажем под названием «дочка Курочкина». Ребенок появился несколько сезонов назад: мы его увидели в момент появления, потом какое-то время не видели. И что это за ребенок, как он выглядит – такая же интрига для меня, как и для зрителя».

Главные роли в проекте исполняют: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Ольга Павловец, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Сергей Перегудов, Андрей Шарков, Александр Кононец, Екатерина Копанова, Светлана Щедрина, Наталья Ионова, Злата Ковальчук и другие. Режиссёр 23-го сезона «Тайн следствия» – Максим Демченко («Паромщица», «Доктор Рихтер. Продолжение», «Ключ от всех дверей», «Тайны следствия-21», «Тайны следствия-22»).

Фото – телеканал «Россия»