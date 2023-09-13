Мария Захарова в студии Знание.Лекторий во Владивостоке: об умении работать с информацией и верности своим принципам

В столице Приморья идет третий день работы Восточного экономического форума. Ежедневно в мультимедийной студии Знание.Лекторий обсуждается широкий спектр тем — от потенциала Дальнего Востока и технологического суверенитета до развития фиджитал-спорта и цифровых технологий будущего. Директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопросы студентов о том, как учиться работать с большими объемами информации, развивать культуру грамотной речи и позитивно мыслить.

Одна из главных тем, которая интересовала студентов в зрительном зале, касалась работы с большими объемами информации и их верификации. По мнению Марии Захаровой, навык обработки данных — важное умение, которое закладывается преимущественно в высших учебных заведениях.

«Задача вуза — не дать все знания, а научить получать эти знания на протяжении всей жизни. Именно в университете, в нашей стране это особенно развито, закладывается очень важное умение: способность оперировать большим количеством данных. Ваше поколение живет совершенно в другой среде, где для базовой обработки информации уже есть компьютеры и телефоны. К сожалению, сегодня мы видим много деструктивных примеров — кибератаки, обрушение серверов, информационные войны, поэтому навыки по обработке информации без технических средств необходимо сохранять. К тому же могут случиться независящие от человека обстоятельства, например, вы можете быть отрезаны от связи. В таких случаях без традиционного обращения к книгам, периодике, архивам, без конспектирования, запоминания и умения анализировать с листа никак не обойтись», — рассказала студентам Мария Захарова.

Вместе с тем в этой деятельности оперативность не должна идти вразрез с качеством. Найти и наладить баланс можно только благодаря ежедневной практике и оттачиванию навыков. Тем, кто работает с данными, спикер дала совет постоянно находиться в информационном потоке — читать, смотреть, слушать, таким образом наполняя себя сведениями из разных источников.

Поговорили в студии Общества «Знание» и об умении грамотно говорить и выражать свои мысли. Мария Захарова рассказала молодым людям о том, что в начале своего карьерного пути она готовила стенограммы выступлений руководства Министерства иностранных дел РФ. Именно эта работа во многом и позволила ей сформировать свой стиль общения и письма. Кроме того, помогло и изучение иностранных языков — сама Мария Захарова в том числе говорит на китайском, где важна интонация и каждый слог характеризуется одним из четырех тонов.

«Давайте в первую очередь будем обращать внимание не на внешность человека, а на его речь, ведь мы — то, что мы говорим и с кем общаемся, — прокомментировала она. По словам официального представителя МИД, молодым людям в этом вопросе стоит обратиться к работам Татьяны Черниговской, Натальи Бехтеревой и Юрия Лотмана.

Как в нынешнее непростое время оставаться верным своим принципам? На этот вопрос из зала Мария Захарова дала следующий ответ: «Понимание и терпимость к другим не означает потерю себя по принципиальным вопросам. Конечно, в своей профессиональной жизни я много раз думала о том, насколько мои принципы изменчивы, стоит их отстаивать или можно дать слабину, означает ли это автоматически признать поражение. Поверьте, все молодые люди проходят через эти вопросы, вы не одни. Дайте себе время проанализировать ситуацию, не бойтесь просить помощи и обращаться за советом к родителям, близким людям и преподавателям».

Особое внимание Мария Захарова уделила важности приобретения базовых знаний о своей стране, народе, городе, в котором ты вырос и живешь, еще в детстве. Ведь именно в раннем возрасте у ребенка начинает формироваться чувство гордости, патриотизма и любви к своей малой и большое родине.

«Это то, что имеет экзистенциальное значение для многих поколений россиян. Говорить об истории и ее значении в средних или старших классах уже поздно, нужно закладывать эти знания в детском саду, чтобы в школе их только развивать и выходить на новый уровень собственного развития», — пояснила Мария Захарова.

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