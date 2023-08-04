Марк Эйдельштейн и Никита Павленко начали сниматься в сериале PREMIER о подпольном производстве лекарств

Онлайн-кинотеатр PREMIER приступил к съёмкам нового сериала «Фарма» о братьях, которые вынуждены подпольно производить недоступные для покупки лекарства. Съемки криминального драмеди стартовали 3 августа в Санкт-Петербурге. Проект снимает PREMIER совместно с Медиагруппой «Красный Квадрат».

В центре сюжета сериала «Фарма» – Антон Павлов, только отметивший свое совершеннолетие. Новый этап жизни, казалось бы, все впереди – но не для Антона. Он страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, быстро приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, в выдаче которого ему отказывает местная чиновница.

Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона – хулиган Миха – находит дерзкий выход из ситуации: он вместе с друзьями находит в даркнете рецепт недоступного лекарства и начинает «варить» его в подпольной лаборатории.

Роль Антона в сериале «Фарма» исполнит Марк Эйдельштейн, его брата Миху сыграет Никита Павленко. Также в сериале снимутся актеры: Арам Вардеванян, Софья Самсонова, Валентин Анциферов, Александр Головин, Сергей Гилев, Олег Васильков, Карен Бадалов, Светлана Степанковская и другие.

Режиссером проекта стала Мария Кравченко, продюсерами выступили: Роман Атанесян, Ольга Чиквиладзе, Макар Кожухов, Марина Катая, Мария Дубова.

«Главные герои нашего сериала “Фарма” оказались, на самом деле, в почти безвыходной ситуации. И решать проблему они стали дерзко, потому что у них не было времени на долгие размышления и план. Когда я прочитал сценарий этого проекта, у меня были смешанные чувства: герои поступают неправильно, но у них есть серьезный мотив. Надеюсь, у нашей команды получится создать интересный и социально важный проект, который напомнит зрителям о том, что есть множество людей, которые, несмотря на все внешние обстоятельства, продолжают нуждаться в помощи. Так же, как главные герои нашего сериала», – говорит о проекте его продюсер и заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.

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