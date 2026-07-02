«Маршал Победы. 130 лет»: правнучка Георгия Жукова откроет выставку в Калужской области

8 июля в филиале Музея Победы – Музее Г.К. Жукова в городе Жуков Калужской области состоится торжественное открытие передвижного выставочного проекта «Маршал Победы. 130 лет». Это событие станет одним из первых в череде мероприятий, посвящённых 130-летию Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа» Георгия Константиновича Жукова.

Как отметили в Музее Победы, именно этот передвижной проект определён как ключевой в юбилейной программе 2026 года. Выставка создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и является совместной работой Музея Победы и Автономной некоммерческой организации «Центр исторических проектов «Наши Традиции». В её основе — подлинные экспонаты из семейных архивов потомков полководца, материалы из фондов Музея Победы и видеохроника из собрания ФКУ «РГАКФФД».

Экспозиция рассказывает не только о блестящей военной карьере маршала, но и о его личной жизни, характере, привычках и отношениях с близкими. Посетители узнают о тех качествах, которые сопровождали Жукова с детства — дисциплине, проницательности, а также о его трепетном отношении к солдатам на войне и к семье в мирные дни. Особое место в повествовании занимает человеческий облик полководца, его уважение к жизни каждого бойца и внимательность к самым родным людям.

Впервые широкой публике представят свыше тридцати подлинных реликвий из личных коллекций потомков Георгия Константиновича, которые ранее не выставлялись. Среди них — собственноручные письма и поздравительные открытки маршала членам семьи и друзьям, его мемуары, редкие фотопортреты, личные вещи: карманные и наручные часы, орденская планка, рабочая папка. Особый интерес вызывает карманный фотоальбом, который Георгий Константинович собственноручно сделал в качестве подарка для каждого члена семьи — трогательное свидетельство его заботы и душевного тепла.

Структура выставки включает 25 информационных планшетов, которые последовательно освещают все ключевые этапы жизненного пути маршала: детство и юность, учёбу, участие в Первой мировой и Гражданской войнах, события на Халхин-Голе, крупнейшие сражения Великой Отечественной и послевоенные годы. Более 100 оцифрованных фотографий и исторические справки помогают раскрыть малоизвестные факты биографии полководца.

Торжественную церемонию открытия 8 июля проведёт правнучка Г.К. Жукова Варвара Ерохина. В мероприятии также примут участие глава Жуковского муниципального округа Анатолий Суярко и директор филиала Музея Победы – Музея Г.К. Жукова Наталья Шмакова. Выставка будет работать в Жукове до 22 июля 2026 года, после чего отправится в новые города.

К слову, передвижной проект уже успел завоевать внимание зрителей: его увидели свыше шести тысяч человек в Белгороде, Коврове, Брянске и Воронеже. Выбор этих городов, как пояснили в Музее Победы, не случаен — каждый из них связан с важнейшими этапами биографии маршала и его участием в сражениях Великой Отечественной войны. Проект продолжает своё путешествие по стране, даря зрителям возможность прикоснуться к наследию человека, чьё имя навсегда вписано в историю Победы.