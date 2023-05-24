Маруся – голосовой помощник от VK расскажет вдохновляющие истории резидентов «Таврида.АРТ»

Пользователи голосового помощника Маруся от VK смогут послушать вдохновляющие истории успеха от представителей творческих индустрий и получить взгляд на различные креативные жанры от резидентов и экспертов арт-кластера «Таврида». В сборник уже вошли 11 вдохновляющих аудиозаписей с историями успеха. Каждый эксперт делится своим профессиональным опытом и дает советы начинающим специалистам о том, как реализоваться на творческом пути.

«Таврида» и голосовой помощник Маруся от VK создали уникальный сборник, в который вошла серия мотивационных аудиозаписей от резидентов и экспертов арт-кластера. В них различные представители творческих направлений дают действенные напутствия тем, кто сомневается в правильности своего выбора.

Для того, чтобы послушать воодушевляющие истории достаточно будет просто сказать: «Маруся, включи вдохновение от Тавриды». Каждая аудиодорожка будет начинаться с фоновой музыки, специально написанной для проекта. Коллекция аудиофайлов охватывает несколько ключевых направлений, таких как музыка, дизайн, живопись, танцы и театр. Длина каждой аудиокомпозиции не превышает трех минут.

Коллекция историй от голосового помощника Маруси будет постоянно пополняться, сейчас на платформе можно познакомиться с историями Ильи Киборга, Retunec, Twins Kovl, Темы Куба, Ники Дубик и Ильи ALLERGIA.

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