Маша Распутина, Азиза, Наташа Королева на открытии Дома моды Аники Керимовой на Рублевке

Известный дизайнер, уроженка Барнаула Аника Керимова открыла новый филиал своего Дома моды на Рублевке. По этому случаю модельер закатила шумную вечеринку. Поздравить Керимову с открытием пришли многие ее звездные клиентки: Маша Распутина, Наташа Королева, Эвелина Бледанс, Жасмин, Азиза, Алена Водонаева, Наталья Бочкарева, сестра Димы Билана Анна и другие… От звезд в этот вечер буквально рябило в глазах.

Одной из первых в Доме моды появилась Наташа Королева. Пропустить праздник «русалка» не могла. В последние годы Керимова создает ей концертные наряды.

— Аника – богиня, — не скрывала своих эмоций певица. – Я абсолютно уверена, что во всех вещах, которые она создает, есть душа. В моем гардеробе очень много вещей от Аники: даже свой юбилей я отмечала в ее платье. И на сцене мы работаем в ее нарядах: зрители в восторге от той красоты, которую она создала!

В этот вечер Керимова представила новую коллекцию одежды. По словам Аники, сейчас в тренде – брючные костюмы, комбинезоны, а также вечерние наряды с драгоценными кристаллами Сваровски и перьями страуса.

— Каждая женщина должна выглядеть настоящей королевой, — улыбнулась Керимова. – Главное – найти правильного дизайнера, который даже небольшие недостатки может превратить в достоинства!

Наряды с перьями страуса особенно заинтересовали актрису Наталью Бочкареву. Звезда призналась, что среди новой коллекции Керимовой уже присмотрела себе наряд для новогодней ночи.

— Аника одевает меня уже давно, — призналась артистка. – И у нас с ней никогда не случалось модных промахов!

В это время в зале появилась Маша Распутина. Звезда впервые вышла в люди после скандальных программ с участием ее младшей дочери. В этот вечер артистка была в прекрасном настроении.

— Я хочу пожелать всем, чтобы в вашей жизни всегда светило солнце, — заявила артистка. – Я и себе всегда этого желаю.

С Машей у Аники много общего. Но самое главное — они обе родом из Сибири и очень гордятся этим обстоятельством. Распутина вполоборота завела публику, исполнив свои лучшие хиты. Темпераментная Маша так зажигала, что, казалось, стены Дома моды рухнут.

— Аника, построй здесь подиум, — попросила Маша. – Будешь приглашать подругу Распутина и она будет дефилировать … в шортах! Обещаю в следующий раз придти в шортах!

Спустя время вечеринка наполнилась восточными мотивами. На сцене появилась легендарная Азиза с целым шоу. Звезда приехала к Керимовой вместе с молодым мужем Алессандро Лортэ, который после свадьбы сменил сферу деятельности.

— Теперь Алессандро – мой директор, — объявила звезда. – Он – очень умный, сообразительный, быстро вник во все тонкости нашей профессии.

В этот вечер Азиза спела с Алессандро дуэтом новый хит: «Мы разные, но мы счастливы». Голос у мужа Азизы оказался роскошным.

— Вам понравилось? – спросила Азиза. – Теперь будем с ним петь вместе.

Под неувядающие хиты Азизы пустились в пляс все без исключения гости, включая саму Керимову и Эвелину Бледанс. А Азиза призналась: сейчас она активно готовится к венчанию.

Закончилась вечеринка уже ближе к полуночи. Керимова пообещала не останавливаться на достигнутом и регулярно обновлять коллекцию одежды, чтобы все ее гости имели возможность выглядеть роскошно.

— Очень хочется провести показ на своей родине в Барнауле, — призналась Аника. — Из-за пандемии сделать это проблематично. Но, я надеюсь, что в 2022-м году моя мечта осуществится. Обязательно приглашу в Барнаул и своих звездных подруг. Хочу, чтобы мои земляки окунулись в атмосферу праздника!

Наталья ЛЕОНИДОВА

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