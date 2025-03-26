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Масштабная историческая драма «Александр I»: премьерный показ в сети Интернет

editor
By editor
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Кадр из сериала «Александр I». Фото © телеканал «Россия»

В сети стали доступны премьерные серии многосерийной исторической драмы «Александр I» режиссера Артёма Насыбулина. Проект создан «КОСМОС студио» («Елизавета», «Екатерина», «Екатерина. Взлёт», «Екатерина. Самозванцы», «Екатерина. Фавориты») при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные роли в картине от признанных мастеров масштабных многосерийных фильмов, посвященных истории России, исполняют Евгений Романцов, Фёдор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артём Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценёв, Филипп Ершов, Анастасия Крылова, Ангелина Поплавская, Полина Гухман и другие.

Любимый внук Екатерины II должен был взойти на престол сразу после смерти бабушки. Но вопреки ее последней воле Александр уступает трон законному наследнику, своему отцу Павлу I. Это решение становится первым испытанием на пути Александра к власти, открывая перед ним бездну дворцовых интриг, заговоров, смертельных угроз, когда сама судьба бросает Александру вызов – способен ли он защитить Отечество от войны с императором французов, непобедимым до сих пор Наполеоном.

Интересные факты

  • Было снято около 450 сцен. Съемки проходили в Москве (музей-заповедник Кусково, «Мосфильм», музей-заповедник Горки Ленинские) и Санкт-Петербурге (Государственный музей-заповедник «Царское село», Казанский собор, памятник природы «Колтушские высоты», Токсовский карьер, дом А.С. Меншикова, особняк барона А.С. Штиглица, Мраморный дворец, дом Архитекторов, особняк А.Ф. Кельха, особняк Трубецких-Нарышкиных, дворец Елизаветино).
  • Исполнителям главных ролей для съемок пришлось проходить определенную подготовку: учиться играть на скрипке, брать уроки верховой езды и обращаться с оружием.
  • Подготовка к проекту у художников по костюмам заняла не меньше полугода. Во время съемок было использовано около 4 000 костюмов. Более 300 из них привезены из Испании. В костюмах использовалось много вышивки. Также вручную была вышита Звезда ордена Св. Андрея Первозванного на мундире Александра I.
  • У художников по гриму для съемок было заготовлено порядка 500 бакенбард, 200 усов и 70 париков.
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