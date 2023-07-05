Масштабная музыкальная экспозиция «Дороги памяти» пройдёт в Белгородской филармонии

6 июля на сцене Большого зала филармонии белгородцам и гостям региона представят программу «Дороги памяти». Организатор акции – общественная организация «Союз композиторов Евразии». Мелодекламация поэзии пройдёт в сопровождении Симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина. В концерте примет участие Академический хор БГФ (главный дирижер Елена Алексеева). Чтецы – артисты театра и кино: Игорь Петренко, Лариса Шахворостова, Владимир Глазунов, Денис Матросов, Елена Грук-Чернова. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Музыкально-поэтическая программа посвящена героическим подвигам народа России в разные исторические периоды. Впервые «Дороги памяти» представили в 9 мая 2022 года в Москве на территории памятника советского народа в Великой Отечественной войне на Поклонной горе. За минувшее время программа уже прозвучала во многих городах России. Исполнение на Белгородчине – это дань памяти Великой Курской битве и Прохоровскому танковому сражению, художественное приношение Великому историческому событию, 80-летие которого отмечается 12 июля нынешнего года.

В музыкально-стихотворном воплощении замысла прозвучат стихи военно-патриотической тематики заместителя председателя Владимирского регионального отделения Союза писателей России Александра Капусткина, Влада Маленко, Юрия Левитанского, Давида Самойлова, Анны Долгаревой, Елены Заславской и других поэтов.

Мелодекламация стихов актёрами будет сопровождаться видеопроекцией документальной хроники ГосФильмоФонда РФ и симфоническими произведениями современных композиторов (членов Союза композиторов Евразии): «Память о Великой войне» (симфония в 6 частях) Тихона Хренникова младшего, «Сибирская поэма» Алексея Чернакова, «Симфониетта для струнного оркестра» (III часть) Дмитрия Бородаева, фрагменты музыки из балета Алины Небыковой «Бессмертный полк», «Солнечное злато» Владимира Шергова, «Симфония рассвета» Екатерины Куличевой, фрагменты кантаты «Да воскреснет Русь Святая» Марии Генченковой, «Лития памяти русских воинов» Александра Петрова, «История Великой Победы» (II, III, IV части) Андрея Батурина.

Начало в 19:00.

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