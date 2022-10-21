Масштабный проект ищет главного архитектора

0
41

Нужен активный, инициативный, креативный, с управленческими качествами ГАП, который возьмется за разработку единого визуального кода территории туристско-образовательного кластера «Таврида.АРТ».

Этот человек, безусловно, обладающий всеми профессиональными навыками, необходимыми для ГАПа,

  • сможет грамотно связать все части «Тавриды» в единое целое;
  • готов своевременно решать возникающие вопросы, связанные с проектированием временных и стационарных объектов на территории арт-кластера, а также возникающих в процессе строительства и ввода в действие объектов;
  • готов погрузиться в творческое и техническое руководство проектированием, а также предлагать и принимать принципиальные проектные решения и создавать комплексную проектно-планировочную документацию.
  • Для участия в проекте приглашают:
  • специалиста с архитектурным образованием и реализованными проектами на позиции ГАП, с опытом разработки проекта на всех стадиях проектирования и опытом контроля процессов, который знает действующую нормативную документацию (ГОСТ, СП, СанПиН), уверенный пользователь ArchiCAD, AutoCAD, Revit, с легкостью в душе принимает правки, а организация людей его не пугает.

Портфолио, CV и мотивационное письмо нужно прислать на почту content@crki.art с темой письма «Главный архитектор».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяТри произведения народной глиняной игрушки вернулись в Сергиево-Посадский музей-заповедник после реставрации
Следующая статьяТеатр «Город» открывает XVI Театральный фестиваль «Долгопрудненская осень»

Похожие статьиПредоставлено автором