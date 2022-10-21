Масштабный проект ищет главного архитектора

Нужен активный, инициативный, креативный, с управленческими качествами ГАП, который возьмется за разработку единого визуального кода территории туристско-образовательного кластера «Таврида.АРТ».
Этот человек, безусловно, обладающий всеми профессиональными навыками, необходимыми для ГАПа,
- сможет грамотно связать все части «Тавриды» в единое целое;
- готов своевременно решать возникающие вопросы, связанные с проектированием временных и стационарных объектов на территории арт-кластера, а также возникающих в процессе строительства и ввода в действие объектов;
- готов погрузиться в творческое и техническое руководство проектированием, а также предлагать и принимать принципиальные проектные решения и создавать комплексную проектно-планировочную документацию.
- Для участия в проекте приглашают:
- специалиста с архитектурным образованием и реализованными проектами на позиции ГАП, с опытом разработки проекта на всех стадиях проектирования и опытом контроля процессов, который знает действующую нормативную документацию (ГОСТ, СП, СанПиН), уверенный пользователь ArchiCAD, AutoCAD, Revit, с легкостью в душе принимает правки, а организация людей его не пугает.
Портфолио, CV и мотивационное письмо нужно прислать на почту content@crki.art с темой письма «Главный архитектор».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.