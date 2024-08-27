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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Мастер и Маргарита» — лидер кассовых сборов и книжных цифровых продаж за...

«Мастер и Маргарита» — лидер кассовых сборов и книжных цифровых продаж за последние 5 лет

editor
By editor
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мастер и маргарита © артмосковия © NESNOVA™

Специально ко Дню российского кино книжный сервис Литрес проанализировал сборы киноадаптаций отечественной литературы, снятых и выпущенных в России в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2024 года, и продажи цифровых книг русскоязычных авторов, которые когда-либо были экранизированы. Самым продаваемым произведением стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а одноименный фильм Михаила Локшина – самой кассовой экранизацией.

Книжный сервис Литрес в преддверии Дня российского кино, который традиционно отмечается 27 августа, выделил произведения, успешно адаптированные для большого экрана, и проанализировал рейтинги сборов и продаж российских произведений.

мастер и маргарита © артмосковия © NESNOVA™

Среди книг, которые стали основой для киноадаптаций, самым продаваемым оказался мистический роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Вторую строку рейтинга занял «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, лауреата Нобелевской премии по литературе, а третью – масштабное произведение Льва Толстого «Война и мир». В топ-5 также вошли философская проза «Идиот» Федора Достоевского и научно-фантастическая повесть «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких.

мастер и маргарита © артмосковия © NESNOVA™

Самой кассовой экранизацией российских книг стала кинолента режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», выпущенная в 2023 году. Общий сбор картины составил более двух миллиардов рублей. На втором месте оказался фильм «Сто лет тому вперед», снятый Александром Андрющенко по мотивам одноименного произведения Кира Булычева, его выручка составила более полутора миллиардов рублей. На третьей позиции разместилась экранизация культового романа в стихах Александра Пушкина в видении Сарика Андреасяна «Онегин». Фильм вышел на большие экраны в марте 2024 года и выручил чуть меньше восьмисот миллионов рублей. Четвертую и пятую строчки заняли «Майор Гром» и «Майор Гром: Чумной доктор» Владимира Беседина, которые собрали около шестисот и трехсот миллионов соответственно.

мастер и маргарита © артмосковия © NESNOVA™

Специально к этому событию АртМосковия и Творческая мастерская NESNOVA™ представили свою версию постеров, к возможному продолжению сериала «Мастер и Маргарита».

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