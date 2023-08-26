Мастер-класс по созданию проектов виртуальной реальности

29 августа в 17:00 на официальном сайте Всероссийского конкурса #СмотриГромче начнётся трансляция мастер-класса «VR и AR продукты. Специфика и реализация». Своими знаниями в области иммерсивного контента поделится руководитель Центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа медиагруппы «Россия сегодня» Иван Громов.

Экскурс на фабрику виртуальных технологий станет руководством к действию для участников конкурса на лучший медиапродукт, формирующий позитивный образ библиотек и библиотечной профессии, а также для всех, кто хочет познакомиться с VR- миром и возможностями, которые он открывает.

Эксперт Центра инновационной журналистики, на базе которого создано свыше 20 оригинальных высокотехнологичных проектов, расскажет о преимуществах виара и его разновидностях, о необходимых этапах производства и специалистах, требующихся для реализации проектов. Участники мастер-класса узнают, что такое «нарратор», «этикетаж» и «интерфейсы», а также – почему необходимо считаться с критериями отсечения лишних тем. А ещё они посмотрят фрагменты интересных кейсов, которые Иван Громов подобрал в качестве примеров.

Всероссийский конкурс #СмотриГромче объявлен Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и портала «Культура.РФ».

До 17 сентября принимаются заявки по 4 основным номинациям и 2 специальным.

С 26 сентября по 3 октября будет проведено открытое Интернет голосование.

Финальный отбор лучших медиапродуктов сделает жюри – эксперты из числа ведущих специалистов библиотечного дела, медиаиндустрии и молодёжной политики.

Имена победителей будут названы 10 октября в рамках Всероссийской конференции «Современная молодёжь в современной библиотеке».

Призовой фонд включает дипломы, денежные премии и ценные подарки от партнеров, в числе которых компания VK, бренд техники FELFRI и Университет «Синергия».

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