Мать и дочь: начались съемки медицинской мелодрамы «Отделение»

Онлайн-кинотеатр KION и студия KIONFILM объявляют о начале съемок медицинской мелодрамы «Отделение» — сериала про сложные отношения матери и дочери, которые работают в одном гинекологическом отделении и оказывают акушерскую помощь своим пациенткам, преодолевая свои личные страхи и драмы прошлого. В сериале снимаются Виктория Толстоганова, Михаил Тройник, Ангелина Поплавская, Юлия Топольницкая и Анатолий Кот. Режиссер – Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы», «Семейка»), авторы сценария — Анна Аносова и Лариса Леоненко («Склифосовский», «Спросите медсестру»).

Даша, талантливый врач-гинеколог в медицинском центре «Женское счастье», принимает роды у своих пациенток, но сама не может иметь детей из-за аборта, сделанного в молодости по настоянию матери. После многих лет безупречной работы Даша претендует на освободившееся место завотделением. Но неожиданно для Даши новой заведующей становится ее мать Регина, с которой Даша уже много лет не общается. Мать становится не только конкурентом в профессиональном плане, но и в личном. Оказывается, она в тайне закрутила роман с мужем Даши, не зная, кто он на самом деле.

«Моя героиня — ангел-хранитель, для нее это не просто работа, а целая жизнь: она старается сделать для других то, что не смогла сделать для себя. Я с большим интересом взялась за тему рождения и материнства. Консультируюсь с докторами, изучаю терминологию, смотрю видео, общаюсь с беременными и понимаю, что каждые роды и беременность уникальны. Сценарий оказался очень жизненным, затягивающим. Наша история — о рождении новой жизни. Это самая трогательная, на мой взгляд, тема: беременность, радость материнства, переживания и слезы счастья. Мы работаем в таком жанре, который дарит веру в добро, надежду на лучшее, напоминает о важности семьи в жизни каждого из нас — смотрят такое кино не только старшее поколение и домохозяйки, но и молодежь. А благодаря платформам зритель может в любое время отключить голову и погрузиться в другой мир с героями мелодрам, не обязательно ждать эфира в одно и то же время и прерываться на рекламу», – рассказывает актриса Ангелина Поплавская.

«Это непростая история о запутавшихся людях, которые ищут свое счастье. Все они пережили личные драмы и что-то потеряли. Мою героиню нельзя назвать плохой матерью или роковой женщиной в классическом понимании. Регина — яркая, самолюбивая и энергичная, но, как и все, подверженна слабостям, ведь она живой человек. Это делает ее характер сложным и противоречивым. Жанр медицинской драмы здесь — лишь форма, а в основе сериала всё равно лежат отношения героев, их кризисы и попытки наладить личную жизнь. Хотя, конечно, мы вникали в суть профессии акушеров-гинекологов, нашу команду консультировали настоящие врачи, чтобы и лексикон, и действия наших героев были точными», – говорит актриса Виктория Толстоганова.

«Мой персонаж — успешный врач-андролог, внешне собранный и уверенный, но с глубоко подавленными чувствами внутри. Он переживает кризис в браке, в отношениях с матерью — крупным специалистом в той же сфере. Для меня было важно показать, как он шаг за шагом осознает свои внутренние конфликты и учится с ними жить. Кроме того, я открыл для себя тему репродуктологии — сложную, деликатную и крайне важную. Для моего героя эта история прежде всего о медленном разрушении брака — с недомолвками, попытками сохранить видимое благополучие, притворством. Трагедия происходит на полутонах, в тихой, повседневной форме. В профессии врача, как и в семье, многое зависит от способности говорить и быть услышанным. И это главная мысль всей истории — о том, как важно не замалчивать, а делиться чувствами, чтобы сохранить близость и доверие», – делится актёр Михаил Тройник.

«Когда я впервые прочитала сценарий, меня сразу заинтересовала тема медицины — для меня это абсолютно новая территория, я никогда раньше не играла подобных ролей. Особенно зацепило то, что история связана с рождением новых жизней — это настолько светлая, мощная и эмоционально насыщенная тема. В сценарии много тепла, жизни, но при этом есть драматургическая глубина — и это сразу стало очень притягательным для меня как актрисы. Моя героиня — акушерка. И мне было безумно интересно примерить на себя эту профессию. На первый взгляд, она может показаться очень понятной и доброй, но чем дальше ты погружаешься, тем больше становится видно, сколько в ней сложностей, противоречий, скрытых историй. Это человек с тайнами, с подводными течениями — и это как раз то, что делает персонажа живым, объемным и интересным для работы. Мы ездили в перинатальный центр, где проходили настоящую мини-практику: нам показывали, как принимать роды — и естественные, и кесарево, как держать новорождённого, как правильно ставить руки. Мы изучали весь процесс от начала до конца. Это было невероятно интересно, но и очень непросто», – комментирует актриса Юлия Топольницкая.