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MAUR презентовал новый музыкальный альбом «КОРОЛЕВА»

editor
By editor
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королева-maur
Фото © Салах

В клубе IZI Moscow состоялась яркая и стилизованная презентация нового ЕР «КОРОЛЕВА» артиста MAUR, автора чартовых хитов «My Love», «АЙ» и «La La La». Гостями мероприятия стали представители музыкальной индустрии, медиа и известные артисты: Стас Костюшкин, AVY, Эсчевский, FED, MASHA MAY, Нюта Байдавлетова (ех-участница группы Ранетка) и другие.

В новом EP MAUR обращается к женщинам всего мира и призывает их перестать страдать из-за недостойного обращения со стороны мужского пола. Артист вдохновляет девушек расправить крылья и начать ценить себя, забыв об обидах, причиненных бывшими партнерами: «останови эту боль – хватит все это терпеть, не спасет алкоголь – все равно будешь реветь» (из трека «ОСТАНОВИ ЭТУ БОЛЬ»).

MAUR помогает вновь обрести уверенность в себе и почувствовать свободу после неудачного романа: «почувствуй – ты сияешь, как люстра, походка тигриная – выкинь из головы этот мусор», – подбадривает исполнитель в открывающем релиз треке «СТАРТУЕМ». Единственная песня, в которой артист отходит от общей концепции – «КАБЛУК». Она, напротив, обращена к мужчинам и служит предостережением о том, как легко можно потерять себя и свой внутренний стержень в отношениях, если во всем потакать прихотям партнерши: «вздох, шире грудь – тебя уже не прогнуть, не давай себя сломать, не дай себя переобуть».

Звучание мини-альбома совмещает в себе элементы танцевального латино-попа, хип-хопа, трэп-музыки и дип-хауса. Продакшен релиза базируется на миксе из ритмичной прямой бочки и мелодичных сэмплов акустической гитары и фортепиано.

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