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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мечты робота»: анимационный фильм Пабло Берхера

editor
By editor
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мечты робота

Берхер адаптировал одноименный графический роман Сары Варон, рассказавшей трогательную историю дружбы Пса и Робота. За свою работу режиссер получил множественные награды и номинации самых престижных мировых премий.

США, 80-е годы. Одинокий Пес живет в Манхэттене: пока другие животные веселятся с партнерами и друзьями, он стонет от скуки. Однажды Пес замечает рекламу робота-компаньона и решает себе заказать одного. Так у Пса появляется друг Робот — они проводят почти все время вместе. В День труда 2-го сентября друзья идут купаться, и после контакта с соленой водой Робот покрывается ржавчиной и потому не может встать с песка.

 Из-за большого веса пес не может помочь другу, а потому отправляется за помощью. Когда он возвращается на пляж, то видит, что его закрыли до наступления следующего сезона. Пока Робот фантазирует о своей жизни, Пес пытается его спасти и постепенно начинает забывать, что кто-то ждет его на пляже.

Премьера мультфильма состоялась в 2023-м году на Каннском кинофестивале в программе «Специальные показы», а затем ленту показали на главном смотре анимационного кино в Анси, где она получила приз жюри конкурсной секции «Обратный отсчет». 

Наградный сезон также не обошел «Мечты робота» стороной. Сначала картина выиграла в категории «лучший анимационный полнометражный фильм» Европейской киноакадемии, а затем еще в двух категория («лучший сценарий» и «лучший анимационный фильм») испанской премии «Гойя». Премия «Оскар» также включила проект в финальный лист номинантов.

мечты робота

мечты робота

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