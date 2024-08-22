«Мечты робота»: анимационный фильм Пабло Берхера

Берхер адаптировал одноименный графический роман Сары Варон, рассказавшей трогательную историю дружбы Пса и Робота. За свою работу режиссер получил множественные награды и номинации самых престижных мировых премий.

США, 80-е годы. Одинокий Пес живет в Манхэттене: пока другие животные веселятся с партнерами и друзьями, он стонет от скуки. Однажды Пес замечает рекламу робота-компаньона и решает себе заказать одного. Так у Пса появляется друг Робот — они проводят почти все время вместе. В День труда 2-го сентября друзья идут купаться, и после контакта с соленой водой Робот покрывается ржавчиной и потому не может встать с песка.

Из-за большого веса пес не может помочь другу, а потому отправляется за помощью. Когда он возвращается на пляж, то видит, что его закрыли до наступления следующего сезона. Пока Робот фантазирует о своей жизни, Пес пытается его спасти и постепенно начинает забывать, что кто-то ждет его на пляже.

Премьера мультфильма состоялась в 2023-м году на Каннском кинофестивале в программе «Специальные показы», а затем ленту показали на главном смотре анимационного кино в Анси, где она получила приз жюри конкурсной секции «Обратный отсчет».

Наградный сезон также не обошел «Мечты робота» стороной. Сначала картина выиграла в категории «лучший анимационный полнометражный фильм» Европейской киноакадемии, а затем еще в двух категория («лучший сценарий» и «лучший анимационный фильм») испанской премии «Гойя». Премия «Оскар» также включила проект в финальный лист номинантов.