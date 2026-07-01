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Москва

Медь, эмаль и вера: как старообрядцы создавали «походные храмы»

By: T1

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Фото: пресс-служба Музея--заповедника Коломенское

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Медь, финифть и многовековая история веры. Музей-заповедник «Коломенское» открыл виртуальную выставку «Меднолитые иконы» — и это не просто собрание музейных экспонатов, а целый срез русского религиозного искусства, о котором многие знают лишь понаслышке. Здесь и изящные складни, и строгие кресты, и праздничные иконы — все то, что мастера разных школ создавали на протяжении нескольких столетий, вкладывая в металл не только ремесло, но и душу.

Главная интрига этой экспозиции — разнообразие. Медное литье не было однородным: в зависимости от региона менялись сплавы, технологии, цветовые гаммы эмалей. Особо ценились изделия с богатой цветовой палитрой — голубой, бирюзовой, синей, белой, зеленой, желтой. А красная финифть и вовсе считалась редкостью, почти драгоценностью. Мастера знали секреты, которые передавали из поколения в поколение, и каждый центр — от далекого Севера до подмосковных деревень — звучал по-своему.

Но, пожалуй, самая яркая страница этой истории — Выговское общежительство, старообрядческий скит, возникший в конце XVII века на берегах Выг-реки, куда ушли последователи древней веры после раскола. Именно здесь, в глухих лесах, родился настоящий промысел медной пластики, который стал эталоном для всей России. Выговские мастера делали и крошечные нательные образки, и внушительные четырёхстворчатые складни, которые называли «походными храмами». Ведь если вера преследуема, а храмы недоступны, можно взять с собой в дорогу целый иконостас — и молиться на привале.

Одним из шедевров выговской школы признан складень «Двунадесятые праздники» — где главные христианские события выстроены по годовому кругу, словно календарь души. Лаконичность, графичность, высокое качество — северные мастера не любили лишней суеты, но умели сказать многое скупыми средствами.

Их влияние разошлось далеко: подмосковные Гуслицы добавили к северной строгости бело-синюю эмаль, Никологорский погост Владимирской губернии выработал свой почерк, а в XIX веке громко заявило о себе московское литье с Преображенского кладбища. Москвичи, ориентируясь на поморские образцы, не боялись ярких цветов и декоративной щедрости — так родился стиль, который знатоки ценят за эмоциональную открытость.

Что же касается сюжетов — здесь все понятно без лишних слов. Богородица, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, преподобные Зосима и Савватий — те заступники, к кому народ шёл с самыми насущными нуждами. Особенно эффектна икона «Святой Николай Можайский»: святой держит в одной руке храм, в другой — меч, словно соединяя милость и защиту. А образы Георгия, поражающего змея, или Димитрия, одолевающего царя Лия, — это не просто библейские сцены, а наглядные победы добра над силами зла.

Но у этой красоты была драматическая судьба. В 1723 году Пётр I издал указ, который запрещал не только изготовление и продажу литых икон, но даже их ношение и использование. Старообрядцы лишились главного символа своей идентичности — на целых полтора столетия. Медные образы прятали, передавали тайно, рисковали свободой и жизнью ради того, чтобы сохранить святыни.

И только в 1883 году запрет сняли. Тогда и начался настоящий ренессанс меднолитейного дела: мастерские открывались одна за другой, спрос был огромным, а доступность меди делала эти иконы массовыми — их можно было встретить и в крестьянской избе, и в городском доме. К концу XIX века меднолитые кресты и складни стали едва ли не самым распространённым видом религиозной пластики в России.

Виртуальная выставка «Коломенского» позволяет не торопясь, в деталях рассмотреть все эти грани: от тонкой эмали до тяжелой бронзы, от сурового поморского аскетизма до пышного московского узорочья. Это не просто музейный каталог, а живой разговор о том, как вера и ремесло сплавились в единое целое, как искусство выживало вопреки запретам и возрождалось вопреки обстоятельствам. И, глядя на эти иконы, понимаешь: медь не только хранит тепло человеческих рук — она хранит память целой эпохи.

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