«Медиа-Менеджер России»: награждены десять экспертов холдинга «Газпром-Медиа»

В российской столице состоялась церемония награждения XXVI Национальной премии «Медиа-Менеджер России». Лауреатами стали десять представителей «Газпром-Медиа Холдинга» и входящих в него компаний.

В числе награждённых — финансовый директор холдинга Шаварш Алврцян, директор по коммуникациям Александр Кормухин, директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов Полина Тризонова. В различных номинациях премии также отмечены руководитель управления монетизации цифрового контента «ГПМ Радио» Владимир Пичугин, директор департамента развития и дистрибуции «Ред Медиа» Антон Коньшин, начальник управления планирования и аналитики «ТНТ Телесеть» Людмила Трусова, руководитель интернет-проектов телеканала «Пятница» Максим Русаков, исполнительный директор телеканала «Суббота!» Валерия Новикова, управляющий директор по цифровым продажам «ГПМ Реклама» Алексей Крупенин и руководитель агентской группы «ГПМ Реклама» Екатерина Сиворатченко.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров поздравил лауреатов и высоко оценил их вклад в развитие отрасли: «Премия «Медиа-Менеджер России» — это высочайшая оценка главных управленческих сил медиаиндустрии. В этом году в числе лауреатов — десять представителей «Газпром-Медиа Холдинга». И каждый из них — не просто профессионал высокого уровня, а человек, решения которого влияют на то, как развиваются российские медиа сегодня и какие стандарты задают завтра. На протяжении всей истории холдинга мы собирали сильнейших, и эти награды — подтверждение этого факта. Спасибо нашей команде — без вас этого бы не случилось».

Премия «Медиа-Менеджер России» вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области управления медиа-компаниями и развития отечественного медиарынка. Высокое число лауреатов из «Газпром-Медиа Холдинга» свидетельствует о системной кадровой политике и эффективности управленческих решений, принимаемых в холдинге.