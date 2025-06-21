Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» принимает участие в Шанхайском международном кинорынке

В Шанхае (КНР) стартовало одно из крупнейших событий в международной киноиндустрии — Шанхайский международный кинорынок. Мероприятие соберёт не только ключевых игроков азиатской медиандустрии, но и представителей региона MENA и ряда стран Европы.
РОСКИНО организует на кинорынке в Шанхае зонтичный стенд, объединяющий 15 российских кино- и анимационных компаний, которые представят более 150 проектов. Кинорынок впервые объединит два рынка (с фокусом на кино и ТВ), ранее проводившихся в Шанхае отдельно.
Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» представляет байерам полнометражный анимационный фильм «Геройчики. Незваный гость» и сериал «Семь королевств»:
- «Геройчики. Незваный гость» — новый проект медиахолдинга «Цифровое Телевидение». Сюжет истории строится вокруг планов мальчика Ромы выступить на школьном конкурсе и показать огромный звездолёт, собранный из конструктора. Игрушка тут же привлекает внимание непрошеных гостей — космических пиратов. Они-то и попытаются угнать звёздный корабль. На глазах зрителей закрутится настоящая детективная история. Игрушечной команде Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, отваге, а ещё об умении прощать.
- «Семь королевств» — сериал, сюжет которого уносит зрителей в сказочный мир, где правят маленькие волшебники: принцы и принцессы. Герои попадают в увлекательные приключения, а помогают им в этом питомцы — драконы. Проект развлекает, а ещё затрагивает важные воспитательные аспекты — учит побеждать в споре честно, выслушивать правду, преодолевать трудности и беречь дружбу. в Шанхае (КНР) состоится одно из крупнейших событий в международной киноиндустрии — Шанхайский международный кинорынок. Мероприятие соберёт не только ключевых игроков азиатской медиандустрии, но и представителей региона MENA и ряда стран Европы.