Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» принимает участие в Шанхайском международном кинорынке

В Шанхае (КНР) стартовало одно из крупнейших событий в международной киноиндустрии — Шанхайский международный кинорынок. Мероприятие соберёт не только ключевых игроков азиатской медиандустрии, но и представителей региона MENA и ряда стран Европы.

РОСКИНО организует на кинорынке в Шанхае зонтичный стенд, объединяющий 15 российских кино- и анимационных компаний, которые представят более 150 проектов. Кинорынок впервые объединит два рынка (с фокусом на кино и ТВ), ранее проводившихся в Шанхае отдельно.

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» представляет байерам полнометражный анимационный фильм «Геройчики. Незваный гость» и сериал «Семь королевств»: