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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» принимает участие в Шанхайском международном кинорынке

editor
By editor
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В Шанхае (КНР) стартовало одно из крупнейших событий в международной киноиндустрии — Шанхайский международный кинорынок. Мероприятие соберёт не только ключевых игроков азиатской медиандустрии, но и представителей региона MENA и ряда стран Европы.

РОСКИНО организует на кинорынке в Шанхае зонтичный стенд, объединяющий 15 российских кино- и анимационных компаний, которые представят более 150 проектов. Кинорынок впервые объединит два рынка (с фокусом на кино и ТВ), ранее проводившихся в Шанхае отдельно.

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» представляет байерам полнометражный анимационный фильм «Геройчики. Незваный гость» и сериал «Семь королевств»:

  • «Геройчики. Незваный гость» — новый проект медиахолдинга «Цифровое Телевидение». Сюжет истории строится вокруг планов мальчика Ромы выступить на школьном конкурсе и показать огромный звездолёт, собранный из конструктора. Игрушка тут же привлекает внимание непрошеных гостей — космических пиратов. Они-то и попытаются угнать звёздный корабль. На глазах зрителей закрутится настоящая детективная история. Игрушечной команде Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, отваге, а ещё об умении прощать.
  • «Семь королевств» — сериал, сюжет которого уносит зрителей в сказочный мир, где правят маленькие волшебники: принцы и принцессы. Герои попадают в увлекательные приключения, а помогают им в этом питомцы — драконы. Проект развлекает, а ещё затрагивает важные воспитательные аспекты — учит побеждать в споре честно, выслушивать правду, преодолевать трудности и беречь дружбу. в Шанхае (КНР) состоится одно из крупнейших событий в международной киноиндустрии — Шанхайский международный кинорынок. Мероприятие соберёт не только ключевых игроков азиатской медиандустрии, но и представителей региона MENA и ряда стран Европы.
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