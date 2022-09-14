Медийные персоны номинированы на премию Rock&Book

14 сентября стартует голосование ежегодной премии Rock&Book, созданной в 2019 году крупнейшим рекомендательным книжным сервисом LiveLib, который входит в группу компаний «ЛитРес». Это первая в России премия в области аудиокниг, где победителей определяют сами слушатели. В список номинантов 2022 года вошли как талантливые, но пока неизвестные широкой аудитории чтецы, так и популярные писатели, актеры, певцы и блогеры. Среди них — Дина Рубина, Марина Степнова, Равшана Куркова, Алена Долецкая, Василий Уткин, Павел Табаков, Катерина Шпица, Елизавета Арзамасова, Диана Арбенина, Ксения Собчак, Сергей Чонишвили и другие. Общий призовой фонд Rock&Book на продвижение в сервисе LiveLib в 2022 году составляет более 500 тысяч рублей.

Главная цель премии Rock&Book — определить лучшие голоса, благодаря которым книги «звучат громче музыки», и увеличить интерес к произведениям в аудиоформате в целом. Чтецов и произведения для шорт-листа номинируют издательства. Все выдвинутые кандидаты согласовываются с оргкомитетом LiveLib на основании рейтингов самых популярных аудиокниг издательств за период с августа 2021 года по август 2022 года.

«Народное» онлайн-голосование продлится месяц, с 14 сентября по 15 октября. В течение этого времени все желающие смогут проголосовать за любимого чтеца и произведение в аудиоформате на сайте HYPERLINK «https://www.livelib.ru/external/8syQisNu» LiveLib. За призы поборются 158 претендентов в 9 номинациях: лучшая мужская и женская озвучка, лучшая авторская озвучка в жанре художественной и нон-фикшн литературы, лучшая озвучка в жанре детской литературы, лучшая озвучка в жанре художественной и нон-фикшн литературы, лучшая озвучка блогера и лучший аудиоспектакль.

Среди претендентов на звания «лучших голосов аудиокниг»: Равшана Куркова («Гордость и предубеждение» Джейн Остин) Алена Долецкая («D.V» Дианы Вриланд), Павел Табаков («Empire V» Виктора Пелевина), Павел Майков («Плаха» Чингиза Айтматова), Евгений Чебатков («Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова), Сергей Чонишвили («Я, робот» Айзека Азимова), Максим Суханов, Ксения Собчак, Галина Юзефович («TRANSHUMANISM INC.» Виктора Пелевина), Елизавета Арзамасова («Костик из Солнечного переулка. Истории о самом важном для маленьких взрослых и огромных детей» собственного авторства), Василий Уткин («Автобиография. Алекс Фергюсон» Алекса Фергюсона), Катерина Шпица (автобиография «Жизнь в эпизодах»), Диана Арбенина («Снежный барс» собственного авторства) и многие другие известные персоны.

В списке номинантов оказались и популярные авторы, которые сами озвучили свои произведения, в том числе: Борис Акунин («Русский в Англии»), Татьяна Устинова («Судьба по книге перемен»), Марина Степнова («Женщины Лазаря»), Алексей Поляринов («Ночная смена»), Дина Рубина («Маньяк Гуревич»), Татьяна Мужицкая («Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило») и другие.

Сразу в нескольких номинациях представлены такие топ-чтецы, которых поклонники узнают по первым фразам, как Александр Клюквин, Кирилл Радциг, Игорь Князев, Всеволод Кузнецов, Станислав Концевич и Максим Суханов.

Одним из ключевых нововведений этого года стал конкурс рецензий на представленные произведения, в котором могут принять участие все желающие.

Общий призовой фонд Rock&Book на продвижение в сервисе LiveLib в 2022 году составляет более 500 тысяч рублей. Победителям премии также будут вручены дипломы и статуэтки от LiveLib и сертификаты на ЛитРес: Подписку. Победители конкурса рецензий получат в подарок книжные боксы, а также возможность посещения экскурсий от издательств. Познакомиться с полным списком номинированных чтецов и произведений и отдать свой голос можно на сайте премии до 15 октября 2022 года.

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