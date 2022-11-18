«Медведева против Медведевой». Документальное кино

Накануне дня рождения Евгении Медведевой завершились очень эмоциональные съемки документального фильма «Медведева против Медведевой». Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны.

Работа над фильмом началась в мае 2019 года, тогда же в блогосфере вышел влог «Один день из жизни Жени Медведевой». Съемочная группа проводила с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию сотни часов, работа шла буквально днем и ночью. Женя по-настоящему впустила кинокамеру в свою жизнь: зрители видят упорные тренировки, как рождаются новые номера на льду, вместе с ней едут в купе поезда по пути в Минск и даже оказываются в гостях у нее дома. О любви и предательстве, о работе над собой и поиске предназначения – все это в первом документальном фильме о Жене Медведевой.

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», – говорит Евгения Медведева.

Почти никто в нее не верил. С момента, когда она впервые встала на лед и до первых побед. Когда Жене Медведевой было три с половиной года, ее мама Жанна, в прошлом фигуристка, привела дочь в школу фигурного катания. Причем мама никогда не говорила: «Ты должна стать чемпионкой». Не давила, а объясняла: «Я с утра иду на работу, бабушка готовит тебе завтрак и убирается в квартире, а твое дело – тренировка. У каждого человека должно быть свое дело». Простые слова: не про славу и цифру «1» под ногами на пьедестале, а про труд.

«Мне Бог не дал высокого природного прыжка и бесстрашия. Всего этого я добивалась трудом», – говорит Женя.

В фигурном катании нашей стране нет равных: 31 олимпийское золото, 85 золотых медалей чемпионатов мира принадлежат нашим спортсменам. Евгения Медведева внесла свой вклад: у двукратной чемпионки мира, серебряного призера олимпийских игр, сегодня многотысячная армия поклонников по всему миру. Медведева была в международном топе четыре года, два из которых являлась мировым лидером – такого не бывало в женском фигурном катании со времен Катарины Витт. Два раза подряд выигрывала «Карьерный шлем» – четыре регулярных главных чемпионата за сезон: мира, континента, национальный и финал гран-при. У фигуристки зафиксировано двенадцать мировых рекордов, два из которых уже никто не сможет побить.

«Фигурное катание – это больше, чем медали. Это важные уроки, которые помогают не только на катке, но и за его пределами», — комментирует Евгения Медведева.

Фильм рассказывает о первых шагах на льду, о работе с Этери Тутберидзе, обо всем, что пришлось бросить ради спорта, о преодолении, об искренних и сложных эмоциях и настоящих расставаниях. А еще – о планах, перспективах и о том, кем быть после спорта.

«Это откровенная, мотивирующая история, про настоящий характер, за что искреннее спасибо Жене. Фигурное катание – красивый и вдохновляющий вид спорта, опыт этих съемок поможет запустить большое полнометражное кино», – говорит продюсер фильма Илья Кривицкий.

Новое документальное кино – совместный проект медиагруппы «Красный квадрат» и команды Жени Медведевой. В данный момент создатели ведут переговоры о премьере фильма.

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