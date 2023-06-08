Мелодрама «Копенгагена не существует» по сценарию номинанта на Оскар Эскиля Вогта выходит в прокат

22 июня компания Про:взгляд выпускает в прокат чувственную мелодраму по сценарию номинанта на Оскар Эскиля Вогта «Копенгагена не существует». Это визуально безупречная и очень трепетная история о том, насколько разрушительной может быть безграничная сила любви.

Случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула жизнь Иды и Сандера. Растворившись друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств пазл за пазлом складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки.

О фильме

«Копенгагена не существует» — второй полнометражный фильм режиссера Мартина Сковбьерга. Музыка Мартина Сковбьерга легла в основу саундтрека к фильму. Сценаристом картины выступил Эскиль Вогт (Каннский призер и номинант на Оскар «Худший человек на свете»).

Это фильм о безумной любви, которая радикально меняет жизни героев и заставляет их забыть и об окружающем мире, и о самих себе. Это история Ромео и Джульетты, которые согласны отказаться от собственной семьи, друзей, общественных связей ради любви. «Копенгагена не существует» продолжает трепетную традицию фильмов о любви без границ, любви, которая сметает любые рамки, условности и представления о норме: это и «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи, и «Любовники с Нового моста« Лео Каракса, и «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри. С другой стороны, это фильм о парадоксальности человеческой натуры и фильм о человеке нашего постпандемийного времени.

Нельзя не отметить деликатное и уважительное отношение авторов к сложнейшим темам, затронутым в фильме, таким как депрессия или созависимость. Они не драматизируют эти темы, а напротив, бережно подводят зрителя к краю, за которым оказываются ослепленные чувствами герои фильма. Интересно, что по задумке авторов, «Копенгагена не существует» призван вызвать у зрителей ощущение практически на телесном уровне текучести времени и парадоксов любви. Лучшие эмоции от фильма — это «те, которые остаются в теле», - считает Мартин Сковбьерг.

В одной из главных ролей в фильме снялся Златко Бурич, тот самый философствующий русский олигарх из «Треугольника печали» и Майло из «Дилера» Николаса Рефна. По словам создателей фильма, с такими неоднозначными центральными персонажами, как Ида (Анжела Бундалович) и Сандерс (Йонас Хольст Шмидт), кастинг был наиважнейшей задачей. «Мне нужен был кто-то, кто мог бы просто закрыть глаза и начать вспоминать так, чтобы зритель смог увидеть и почувствовать», – говорит Сковбьерг. «Йонас и Анжела вместе создают клаустрофобический мир и отказываются соблюдать нормы общества», – дополняет Эскиль Вогт. Потрясающая работа съемочной группы превращает фильм в кинематографичный танец, который то разворачивается в сторону саспенса и триллера, то нежно и деликатно освещает безграничную мелодраматику любви.

Сюжет и структура повествования

Фильм построен на серии загадочных допросов в квартире, которые проводят отец (Златко Бурич) и брат Иды (Вильмер Триер Брёггер). Благодаря этой форме, мы наблюдаем за отношениями между влюбленными через субъективизм Сандера, узнаем Иду через его воспоминания о ней. Их совместная жизнь представлена фрагментарно, и зрителю предоставляется возможность по крупицам нанизывать и складывать в пазл мотивы и желания, лежащие в основе их отношений. Итак именно использование формы допроса как одного из приемов создает напряжение вокруг главного героя и вызывает сомнения в его открытости. Пока его рассказ продолжается, нарастает ощущение надвигающейся катастрофы, при этом зритель все глубже погружается в бездонную историю взаимодействия между Двумя, самую архаичную, но самую важную на свете.

«”Копенгагена не существует” — это фильм не столько о пропаже и потере, сколько о радикальной и нетрадиционной истории любви двух людей, вырвавшихся за рамки нормы» Анастасия Осипова, SRSLY

Режиссёр и сценарист о фильме

«Для меня было важно привнести в фильм витальность и радость, создав тем самым динамичную противоположность меланхолии, лежащей в основе любовной истории. Я хочу, чтобы зритель был соблазнен Идой и Сандером, втянут в их личное пространство, в «культ», который они создали. И следовал бы за ними до самого края пропасти», – Мартин Сковьерг, режиссер

«Визуально мы хотели показать не просто близость Иды и Сандера, но клаустрофобическую природу их совместной жизни. При этом мы старались оставить возможность зрителям вдохнуть воздух прекрасной природы и сельской жизни», – Мартин Сковьерг, режиссер

«Из-за того, как изменилась культура, многие фильмы пытаются очерчивать людей черно-белыми. Это кино осмеливается показать, что люди могут быть сложными и парадоксальными, эгоистичными и нежными. Мы – испорченные существа», – Эскиль Вогт, сценарист

«Отношения Иды и Сандерса, которые изолируют их от мира, можно рассматривать либо как токсичные, либо как “красивое выражение любви”. Полагаю, справедливо и то, и другое одновременно», – Эскиль Вогт, сценарист.

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