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«Мэр поневоле»: премьера новой комедии с Яной Кошкиной, Кириллом Нагиевым и Яном Цапником

editor
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Актер Кирилл Нагиев
Актер Кирилл Нагиев. Фото © пресс-служба ТНТ

«Мэр поневоле» – новая комедии от компании «МайВэйСтудия». В центре сюжета — Катерина Петровна, бывшая текила-гёрл, которая неожиданно оказывается исполняющей обязанности мэра небольшого провинциального городка.

После комичного стечения обстоятельств мэр Лисьегорска впадает в кому. Его временной заменой становится якобы специалист из столицы, которую он представил администрации накануне. Никто и не догадывается, что ещё неделю назад Катерина работала в баре. Новая роль кардинально меняет её жизнь: сначала она воспринимает происходящее как шанс пожить красиво, но вскоре встреча с молодым врачом Сергеем пробуждает в ней желание действительно преобразить Лисьегорск и сделать его хоть немного похожим на город её мечты.

Режиссёром-постановщиком картины стала Радда Новикова («Интерны», «Девушки с Макаровым»). В главных ролях снялись Яна Кошкина, Ян Цапник, Кирилл Нагиев, Александра Емельянова, Екатерина Кабак, Татьяна Догилева, Константин Карасик, Сергей Фролов, Артур Ваха и другие.

Генеральные продюсеры фильма: Тина Канделаки, Лика Бланк, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский. Ведущий продюсер — Алексей Титов, креативный продюсер — Андрей Никифоров. Авторы сценария: Павел Маркин, Андрей Орлов, Евгений Чукаров и Роман Филин.

«Мы хотели создать комедию, которая поднимет настроение и даст почувствовать: нет ничего невозможного — даже если вчера ты разливала текилу, а сегодня управляешь городом. „Мэр поневоле“ — это про мечты, про любовь и, конечно, про большие перемены с улыбкой!» – говорит генеральный продюсер Лика Бланк.

«Катерина Петровна — невероятный персонаж. Мне кажется, в каждой женщине живет немного от нашей героини: и желание жить красиво, и способность по-настоящему менять окружающий мир. Съёмки были весёлыми и тёплыми — думаю, это почувствуют все зрители!» – делится актриса Яна Кошкина.

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