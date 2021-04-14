Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала победителем международной премии в области креативных индустрий MUSE Creative Awards 2021

Mercedes-Benz Fashion Week Russia, проект коммуникационного агентства «Артефакт», стал победителем международной премии в области креативных индустрий – MUSE Creative Awards 2021. Неделя моды MBFW Russia, одна из самых масштабных Недель моды в мире и крупнейшая в России и Восточной Европе, получила высшую награду в категории Events. В этот раз на премию поступило более 3900 заявок со всего мира.
В этом году наряду с MBFW Russia в категории Events (подкатегория Live Show) победы удостоился проект Disney+ «A Night of Disney». Среди других победителей в разных номинациях MUSE Creative Awards проекты компаний Warner Bros., Universal, Lionsgate, Hulu, Spotify, Walmart, IKEA, Burberry Beauty, Tommy Hilfiger, NIKE, PUMA, Clinique и других.
Лауреатами премии MUSE Creative Awards ежегодно становятся самые яркие и вдохновляющие креативные проекты. В условиях пандемии Неделя моды первой в мире объединила более 70 дизайнеров из Москвы, а также разных городов России и других стран в едином расписании, показы транслировались в виртуальном плеере на 100 сайтах по всему миру и в соцсетях. Общее количество просмотров Недели моды за пять дней составило почти 10 миллионов (учитывались все площадки – социальные сети и медиа).
Премия MUSE Creative Awards с 2015 года отмечает заслуги профессионалов креативных индустрий и поддерживает выдающиеся проекты в области медиа и коммуникаций, рекламы и маркетинга, дизайна и digital-технологий.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.