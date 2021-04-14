Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала победителем международной премии в области креативных индустрий MUSE Creative Awards 2021

Mercedes-Benz Fashion Week Russia, про­ект ком­му­ни­ка­ци­он­но­го агент­ства «Арте­факт», стал побе­ди­те­лем меж­ду­на­род­ной пре­мии в обла­сти кре­а­тив­ных инду­стрий – MUSE Creative Awards 2021. Неде­ля моды MBFW Russia, одна из самых мас­штаб­ных Недель моды в мире и круп­ней­шая в Рос­сии и Восточ­ной Евро­пе, полу­чи­ла выс­шую награ­ду в кате­го­рии Events. В этот раз на пре­мию посту­пи­ло более 3900 заявок со все­го мира.

В этом году наря­ду с MBFW Russia в кате­го­рии Events (под­ка­те­го­рия Live Show) побе­ды удо­сто­ил­ся про­ект Disney+ «A Night of Disney». Сре­ди дру­гих побе­ди­те­лей в раз­ных номи­на­ци­ях MUSE Creative Awards про­ек­ты ком­па­ний Warner Bros., Universal, Lionsgate, Hulu, Spotify, Walmart, IKEA, Burberry Beauty, Tommy Hilfiger, NIKE, PUMA, Clinique и других.

Лау­ре­а­та­ми пре­мии MUSE Creative Awards еже­год­но ста­но­вят­ся самые яркие и вдох­нов­ля­ю­щие кре­а­тив­ные про­ек­ты. В усло­ви­ях пан­де­мии Неде­ля моды пер­вой в мире объ­еди­ни­ла более 70 дизай­не­ров из Моск­вы, а так­же раз­ных горо­дов Рос­сии и дру­гих стран в еди­ном рас­пи­са­нии, пока­зы транс­ли­ро­ва­лись в вир­ту­аль­ном пле­е­ре на 100 сай­тах по все­му миру и в соц­се­тях. Общее коли­че­ство про­смот­ров Неде­ли моды за пять дней соста­ви­ло почти 10 мил­ли­о­нов (учи­ты­ва­лись все пло­щад­ки – соци­аль­ные сети и медиа).

Пре­мия MUSE Creative Awards с 2015 года отме­ча­ет заслу­ги про­фес­си­о­на­лов кре­а­тив­ных инду­стрий и под­дер­жи­ва­ет выда­ю­щи­е­ся про­ек­ты в обла­сти медиа и ком­му­ни­ка­ций, рекла­мы и мар­ке­тин­га, дизай­на и digital-технологий.

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