Мэри ЯН: «Я стараюсь соответствовать целостно каждой песне!»

Сегодня у нас в гостях Мэри Ян. Неповторимая, оригинальная и цельная личность. Артист, нового поколения, которая четко знает свои цели и идет верной дорогой. Какой? Узнаете из эксклюзивного интервью.

– Мэри, здравствуйте, как провели новогодние праздники?

– Здравствуйте! Праздники провели чудесно. Спасибо.

– Уже успели войти в рабочий режим? Есть ли у вас личный секрет, как после длительного отдыха вливаться в процесс деятельности?

– Да, всё в порядке. Я всегда в процессе, поэтому особых проблем с работоспособностью нет. Когда возникает рабочая задача я оперативно включаюсь в эту историю. Особых секретов нет, всё как обычно, выспаться, встать с утра поработать с дыханием, с телом, попить хорошего чая, позавтракать и в путь! На самом деле в таком ритме желательно быть ежедневно, но периодически возникают послабления, мы же обычные люди. Всё как всегда!

– Чем вам запомнился 2022 год?

– Год был чудесным, не без тяжёлых событий, но всё же он был годом перемен и очень значимым в моей работе! В минувшем 2022 году, мы начали сотрудничать с саунд продюсером Писарьковым Денисом, что поменяло звучание моих песен и голоса. Начали писать песни в новой студии с хорошим оборудованием. Благодаря моей чудесной приятельнице, певице Ире Ортман, познакомились и начали сотрудничать с Ильёй Гуровым, замечательным человеком, артистом, который ведёт мою PR деятельность, организует встречи и творческие движения вместе с Викторией Заикиной и Royal PR. Обновила своё внутреннее мироощущение, и сценическое имя. Впервые я ездила петь в другие города, выступала в конце года на международной премии #Мы вместе, в манеже на одной сцене с очень именитыми артистами нашей страны. Там я презентовала на всю страну, свою особую песню «Мать Россия моя», о любви к Отечеству. Начали активно продвигаться в соцсетях, вобщем год 22 стал годом активности и перемен. В 2023 году начнутся материализации моих и наших командных замыслов.

– В конце года вышла яркая новинка «Пузырьки игристые», специально торопились к праздникам?

– Ой! Эта песня очень запомнилась несомненно. Во первых впервые задумали написать песню именно к новогоднему празднику. Дэну, моему продюсеру и дорогому человеку, задачу поставил Илья,ещё в конце лета и слова Дэн Ян долго не мог придумать. Музыку Писарьков Денис тоже не сразу написал. Самое интересно то, что когда завершили песню, то у нас оставались сжатые сроки до её сдачи в релиз, а на тот момент я ещё не до конца понимала как её исполнять, не то что записать. В итоге я почуствовала как её изменить чтобы на записи всё легло идеально, я урезала изначальный объём текста. По началу думала не успеем её записать, пробовала отменить, не спешить особо, чтобы например выпустить сингл к старому новому году, но Дэн был категоричен и сказал делать «Пузырьки игристые» к настоящему новому году, мол всё успеешь, всё получится! И да, песня получилась игривая, праздничная с хорошим вайбом. 30 декабря 2022 года песня появилась в доступе на всех платформах, мы справились с этим делом. Ура!

– Как проходила запись этого сингла и как отреагировала ваша аудитория? Оценила презент?

– Записывали мы как обычно у Кирилла Тиняка в студии «MilkMusic», и в процессе записи я доправляла интонацию и вокальные партии исполнения уже в моменте. Вобщем, «Пузырьки» воплощались волнами, по ходу действий, не одномоментно. 10 декабря 2022 года мы записали, а 14 декабря – край сдачи песни в релиз, чтобы успеть выпустить к 30-му... За эти четыре дня надо было успеть сделать мастеринг песни оформить необходимые документы для релиза, вобщем суета была адская но она того стоила, что радует. Народ порадовался, песенку одобрили. В новогоднюю ночь она звучала за столами.

– Вы артист, который пробует разные жанры, но остаётся собой, почему вы не выберете одну дорогу, по которой легче всего идти? И один стиль?

– Дорогу я выбрала уже давно, это путь сцены, артиста, певицы. А на пути встречаются разные события, моменты, судьба же неоднообразна! Песни разные, настроения и характеры у них соответственно тоже, вот и я стараюсь соответствовать целостно каждой песне. Дорог по которым легче идти думаю нет, ибо дорога уже подразумевает определённые усилия. Главное чтобы путь был верным и чистым, вера и силы чтобы были, попутчики, и тогда осилить путь легче и более реально. Мне по душе песни красивые, с хорошими словами, оставляющие след в сердце слушателя, это прям мой стиль и отрадно, что тут всё у меня совпадает. Скоро вы услышите мои чудесные новые песни. Мы очень стараемся, делом заняты и болеют им, все мои попутчики, мои ребята!

– «Мать Россия Моя» что значит эта песня лично для вас?

– Я уже неоднократно подчёркивала, что эта песня у меня особенная. Эта песня сильна и проникновенна! Если другие мои синглы подходят каждому по интересам, то «Мать Россия моя», тут кстати в названии уже виден её смысл, она для каждого из нас с вами одна. В ней описывается красота нашей Родины, её масштаб и духовная сила. Это же факт! История описывает душу и силу нашей России! Доброй по природе, радушной, принимающей, но в то же время способной проявить стойкость и силу народа в грозные для страны годы! Я когда пою, то меня очень меняет изнутри переживание этой песни, глазки мокнут мгновенно, и важно достойно дотянуть до конца, чтобы эмоции и дыхание всё было в балансе! А по итогу эта сила зеркально отражается в меня из зала, от моих дорогих зрителей, аплодисментами и живыми блестящими глазами. Поэтому живое выступление очень отличает песню от трека звучящего из сети. «Мать Россия моя» моя первая и особо любимая песня о Родине!

– Знаем, что вы презентовали её на масштабном мероприятии - как это случилось?

– Да! Так вышло, что премьера «Мать Россия моя» прошла до её официального релиза 9 декабря 2022 года.



Вечером, 5 декабря, я исполнила её на международной премии #Мы вместе, в «Манеже». Меня туда пригласили организаторы этого федерального мероприятия. Это ежегодная встреча, где чествуют и награждают героев страны, на которой присутствовали наш президент В.В. Путин и иные высокие должностные лица государства. Дэн Ян помимо написания слов песен, работает над процессом продвижения дела и общается с разными людьми показывая им наши труды. В данном случае всё как обычно случайно. Ему знакомый сообщил, мол песня «Мать Россия моя» понравилась организаторам и что они хотели бы видеть Мэри Ян в составе участников концерта. На Дэна вышла режиссёр мероприятия, и в течении нескольких дней меня утвердили. Так мы начали оформлять допуски, сдавать ПЦР-тесты и готовиться к выходу впервые, на большую сцену. В тот вечер я впервые выступала на одной сцене с знаменитыми, популярнейшими артистами нашей страны, и шла прямая трансляция выступления по тв. Так что мало красиво делать, надо ещё продвигать свои труды, а это наверное самый важный момент в цепочке реализации успеха.

– Вас называют женской версией певца Shaman - это льстит или наоборот не хочется сравнений с другими?

– Да, бывает всякое! Я думаю это связано с настроением и переживаниями которые мы вещаем публике. В этом может и схожесть? И я и Shaman, очень чуственно поём не только голосом, но и сердцем и дарим слушателю то душевное состояние, которое остаётся в человеке тёплым, приятным осадком. Ведь судят и сравнивают по настроению возникающему после прослушивания песни, тогда то и рождаются ассоциации и образы для сравнения исполнителей. Хотя мы абсолютно разные с Ярославом, но видимо на одном пути... А люди пусть сравнивают, придумывают это их право, зрители ведь они и мы по разные стороны сцены. А по поводу льстит, хочется ли сравнения или нет я даже не думаю об этом. Я ведь это я, зачем мне сравнения?! Я в этом вопросе спокойна. Я Мэри Ян.

– Кто ваши наставники и ориентиры в профессии?

Так как я самостоятельно начала свою работу, имею ввиду не имея профессиональных навыков пения и музыкального образования, то по судьбе встречались разные профессиональные педагоги. Они и учили меня петь. Было несколько человек с кем я занималась вокалом, они безусловно все мастера обучения, но вот прям своим педагогом никого из них назвать немогла, не было полного совпадения. Я чувствую человека и то что мне надо получить от него, и тот ли это педагог, это очень тонкий и важный психологический случай взаимодействия людей. Важно чтобы вы понимали и чуствовали, что друг от друга надо получить, цели и задачи. Они научили петь, дали азы этого искусства, это несомненно так. Слава Богу у меня от природы неплохой голос, и своя манера исполнения. Это факт, это подмечали неоднократно. На данный момент я не могу сказать , что я уже супер певица, так как до профессионализма надо доходить количеством живых выступлений и надо много и регулярно работать над собой и духовно и физически. А занятия вокалом очень прям физические упражнения. В настоящее время я начала заниматься с новым человеком, очень интересная женщина которая по новому раскрывает во мне скрытый потенциал. Мне очень нравится и чуть позже мне станет ясно, мой ли она наставник. Има Сумак, Мэрайя Кэри, Анна Нетребко, три абсолютно разные артистки из разных времён и направлений которых бы я отметила! Это профессиональные легендарные певицы по моему мнению.

– Вы мама двух дочек, как совмещать семью и карьеру?

– Это дело привычное, так как начиная петь я уже была мамой, тогда у меня была одна дочь, Маша она старшая и пару лет назад родилась младшенькая. У меня чудесные дочки и мы как то дружно существуем и всё совпадает так как надо. Если мне надо на выступление то часто это вечерние выходы и тут удобно то, что уложила малую спать и поехала работать. Если днём, то с малышкой есть кому побыть. Когда она станет старше то будет легче. Сейчас она ко мне более привязана, это в силу возраста. Главное была бы работа а как что совместить, то совместится само по себе! Важно чтобы были рядом помощники и возможность решить возникающие сложности. Жизнь и карьера у меня протекают в одной обычной плоскости, как будет дальше время покажет.

– Секрет воспитания хорошего ребенка от Мэри Ян, в чем он?

– Воспитание это очень волшебный и сложный трудоёмкий процесс. Важнейший на жизненном пути. Нужно правильно совмещать ласку и строгость в воспитании. Важно быть очень чутким и внимательным родителем и общаться постоянно в живую с ребёнком. Чтобы он чуствовал и впитывал тебя это и есть воспитание и взаимо впитывание, если можно так сказать. Что ты хочешь увидеть в будущем , то и должен закладывать при воспитании. Это ежедневная кропотливая работа на годы. Что посеешь то и пожнёшь. Обычно сложно изначально, родителям первенцев, но постепенно навыки и опыт обретаются, так что последующие потомки уже воспитываются более уверенно, но это не даёт права ослаблять внимание и чуткость связи с ребёнком. Всегда надо помнить что перевоспитать уже не удастся.

– Какие планы на 2023 год?

– На 2023 год уже написаны и намечены песни и в работе будущие произведения.Будем записывать и издавать. Работы хватит и надеюсь она будет только прибывать. Будем жить, радоваться, выступать и жить как обычно, в надежде и ожидании, а уж чего, это у каждого своё. Надеюсь год будет более продуктивный результативный и мирный. Дай Бог всем нам добра, здоровья и достатка в необходимом!

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