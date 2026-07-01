Мэрилин Монро — 100: цифровая реконструкция пересматривает версию смерти

В этом году легендарной Мэрилин Монро исполнилось бы ровно сто лет. Она ушла в 36, на пике славы, но даже спустя десятилетия её узнают во всём мире — а имя по-прежнему приносит миллионы.

Для миллионов она — символ Америки, эталон сексуальности, мечта. Но за белокурыми локонами и фирменной улыбкой скрывалась женщина, которая всю жизнь боялась потерять рассудок. И этот страх был не напрасен. Настоящее имя звезды — Норма Джин Бейкер. Отец исчез, мать страдала тяжёлым психическим расстройством и не могла воспитывать дочь. Будущая кинодива сменила несколько приёмных семей, пережила много боли и с детства мечтала только об одном: обрести дом и быть любимой.

Всё изменила война. Норма Джин работала на авиазаводе, когда туда приехали военные фотографы. Её снимки моментально разлетелись — и уже через несколько месяцев она держала контракт с «20-м веком Фокс». Продюсеры сменили ей имя, образ, макияж, цвет волос — и родилась Мэрилин Монро.

Мужчины сходили по ней с ума, женщины хотели быть похожими. Но образ идеальной блондинки требовал жертв. Сначала — новый макияж и форма бровей. Потом — коррекция линии роста волос, операция на подбородке. Затем — изменение формы груди, которая привела к воспалению и мучительным болям, преследовавшим актрису до конца дней.

Три брака, разбитая мечта о детях, депрессия, зависимость от сильнодействующих препаратов — всё это постепенно разрушало её. Второй муж, бейсболист Джо Ди Маджо, избил её после знаменитой сцены с взлетающим платьем. Третий, писатель Артур Миллер, ушёл к другой, когда Монро после двух выкидышей впала в отчаяние. А ещё — легендарный роман с Джоном Кеннеди, о котором судачил весь мир. Её знаменитое «Happy Birthday» политику не оставило сомнений: между ними было нечто большее. Но прошло всего два с половиной месяца — и актрису нашли мёртвой.

Официальная версия — самоубийство. Однако до сих пор она вызывает множество вопросов. И теперь авторы нового расследования изучили свежие свидетельства, а также провели цифровую реконструкцию той роковой ночи с помощью искусственного интеллекта. Результаты — предмет нового фильма, который, возможно, перепишет историю. Но даже без этого Мэрилин Монро навсегда осталась не просто иконой, а одной из самых трагических фигур Голливуда, чей вековой юбилей заставляет нас заново пересматривать её жизнь и загадочную смерть.