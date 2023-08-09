Меценат Владислав Тыщенко заявил о важности улучшения экологической ситуации в Тверской области

На сегодняшний день в Тверской области в городе Зубцов берег реки Волга протяженностью 5 км был очищен и приведен в порядок бизнесменом и меценатом Владиславом Тыщенко. По его словам, своим примером он захотел показать, что каждый россиянин может принять участие в улучшении экологической ситуации в своем регионе.

Сброс промышленных отходов – одна из главных проблем в реке Волга, которые не дают рыбам долго жить. Чтобы избежать эту проблему, после очистки берега меценатом были проведены работы по углублению реки для выживания рыб в этой части. Таким образом, при сбросе промышленных отходов рыбам удается уйти глубже в воду, чтобы избежать вымирания. Теперь в этой части Волги можно увидеть много рыбаков, которые ловят хариуса, судака, щуку, карася, леща и др. виды рыб.

«Я очистил берег реки Волги протяженностью пять километров в городе Зубцов. После очистки берега, мы запустили рыб, чтобы они размножалась, а водоемы - самоочищались. Сейчас в эту часть Волги вернулись рыбаки. Однако нужно понимать, что очищать берега нужно ежегодно и мы продолжаем каждый год чистить воду, а также засыпаем песок на прибрежные территории», - отмечает меценат.

Как отмечает Владислав Тыщенко, в Тверской области много берегов, которые требуют человеческого вмешательства для обустройства, чтобы создать условия для пеших прогулок вдоль реки, а также для рыбаков. «Каждый человек, каждый россиянин может помочь своему региону в благоустройстве. Самое главное, чтобы было желание», - считает он.

Помимо берегов Волги, меценат также восстановил липовый парк - Липовый остров, где деревьям более 200 лет. «Мы облагородили территорию для создания зоны отдыха. Ведь так приятно, когда вокруг красиво, чисто и ухоженно. И для меня большая честь и гордость, если я могу сделать что-то хорошее для своего региона, спасая вековые деревья, обеспечивая им должный уход», - говорит Тыщенко.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.