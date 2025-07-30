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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваМеждисциплинарный выставочный проект «Война миров 3.0?» представили в МВК РАХ

Междисциплинарный выставочный проект «Война миров 3.0?» представили в МВК РАХ

editor
By editor
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В. Нестеренко. Мы русские - с нами Бог! 2015. Холст, масло, 270х500 см. Собственность автора
В. Нестеренко. Мы русские - с нами Бог! 2015. Холст, масло, 270х500 см. Собственность автора

Междисциплинарный выставочный проект «Война миров 3.0?», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализуется Творческим союзом художников России при поддержке Российской академии художеств, Поволжского отделения РАХ, РГХПУ им. С.Г. Строганова, МГАХИ им. В.И. Сурикова и Центра беспилотных систем и технологий.

Экспозиция демонстрирует около 60 живописных полотен, инсталляций, скульптур, арт и медиа объектов, созданных академиками Российской академии художеств Виктором Калининым, Константином Худяковым, Василием Нестеренко, Дмитрием Белюкиным, Константином Петровым, Евгением Ромашко, Иваном Колесниковым и Сергеем Денисовым, Владимиром Суровцевым, а также работы Александра Жерноклюева, Игоря Пестова и других авторов.

Содержание проекта наполнено обширной мультимедийной частью, которую подготовила секция «Мультимедиа» ТСХР.  

Концепция выставки базируется на сохранении культурного наследия России, способствует продвижению традиционных ценностей, демонстрируя бережное отношение страны к своему прошлому при помощи современного искусства и новейших цифровых технологий. 80-летний юбилей Великой Победы стал важной вехой в истории нашей страны, ведь это не просто событие прошлого, а часть нашей национальной идентичности, символ стойкости, самопожертвования и национального единства. Война как способ разрешения конфликта оплачивается максимальной ценой, которую люди могут себе позволить. Поэтому память о мировых войнах представляет величайшую ценность. В рамках проекта выстраивается контекст, в котором современные авторы актуальными средствами художественного языка реагируют и показывают свое отношение к трем мировым военным конфликтам. Выставка становится пространством диалога о цене военных столкновений и стремлении человечества к миру.  

Экспозиция состоит из трех разделов, посвященных Первой и Второй мировым войнам, а также событиям, которые разворачиваются сегодня в зоне Специальной военной операции. Ключевые элементы экспозиции продемонстрируют интерактивные инсталляции, отражающие масштаб военных битв и потерь, цифровые реконструкции исторических событий, а также метафорические арт-объекты, посвященные теме мира и войны. Центр беспилотных систем и технологий предоставит уникальные экспонаты, демонстрирующие результат влияния исторических событий на развитие современных технологических решений.  

Руководитель проекта академик и вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, президент ТСХР Константин Худяков особенно выделяет ответственность художников, исследующих военную тему: «Представленные на выставке произведения − это не просто выхваченные из исторического контекста воспоминания о прошедших баталиях. Это переживания нескольких поколений, постоянно обращавшихся к опыту своих предков – участников минувших войн в свете современных событий».  Междисциплинарный выставочный проект «Война миров 3.0?» является передвижным и после презентации в Москве, отправится по маршруту «Саратов-Казань».  

Материал подготовлен пресс-службой РАХ на основе релиза Творческого союза художников России

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